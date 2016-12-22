Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров

Президент России Владимир Путин подписал законы, в соответствии с которыми авиакомпании получат право отказывать в покупке билетов на свои рейсы пассажирам, внесенным ранее в черные списки.

Соответствующие документы размещены на портале публикации правовых актов. В полном объеме прописанные в них нормы должны вступить в силу в середине 2018 года.

После этого человек, оштрафованный или подвергнутый административному аресту за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна или привлеченный к уголовной ответственности за хулиганство на борту самолета, может быть включен авиакомпанией в черный список. Таким людям авиакомпания имеет право в течение года не продавать билеты на свои рейсы.

Впрочем, в отдельных случаях даже включенный в черный список пассажир все-таки сможет попасть на борт воздушного судна.