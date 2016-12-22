«Аэрофлот» включил в свой черный список 11 тыс. пассажиров

Авиакомпания «Аэрофлот» включила в свой черный список за семь-восемь лет 11 тыс. человек. Об этом заявил глава компании Виталий Савельев в интервью телеканалу «России 24».



«У нас сегодня 3,5 тыс. человек, которые совершили проступки на борту, и 7,7 тыс., которых не допустили до полета. Мы их помним и знаем», — сказал он. Савельев отметил, что пока закон о запрете на продажу билетов пассажирам из черного списка не вступил в силу, против них не могут быть применены санкции.

«Но мы должны знать. Это как кредитная история. Если мы видим пассажира из списка, мы стараемся, чтобы на борту в кабине экипажа был мужчина, мы имеем к нему пристальное внимание. И это не здорово для пассажира», — сказал Савельев.



Президент России Владимир Путин в начале декабря подписал закон, по которому авиакомпания может отказать в продаже билетов клиентам, которые были внесены в черный список за свое поведение на борту. Законодательная норма вступит в силу в середине 2018 года.

Авиакомпании имеют право вносить в такой список пассажиров, которые были оштрафованы или получили административный арест за невыполнение распоряжений командира самолета, или были привлечены к ответственности за хулиганство на борту. Компания имеет право не продавать им билеты на протяжении года.

Авиаперевозчик не может отказать в продаже билета в том случае, если до пункта назначения нельзя добраться никаким другим способом, кроме авиасообщения, если пассажир возвращается в Россию или депортирован. Также компания обязана продать билет, если человек едет к месту лечения, сопровождает пассажира-инвалида или летит на похороны родственника.