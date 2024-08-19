Экс-журналистку РБК приговорили к 7 годам за убийство избивавшего ее мужа

Оксану Гончарову приговорили к семи годам колонии, прокуратура требовала дать ей на год больше. Она говорила, что убила бывшего сожителя ради самозащиты, поскольку тот годами ее избивал, а полиция отказывалась помочь

Оксана Гончарова (Фото: oxana.goncharova.75 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд приговорил бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к семи годам колонии общего режима за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Гаранин.

Защита просила приговорить ее к минимальному наказанию в виде шести лет лишения свободы. Обвинение настаивало на восьми годах.

Гончарову обвиняли по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), по ней грозит до 15 лет колонии. Присяжные признали ее виновной, но сочли ее заслуживающей снисхождения, а значит, срок заключения не мог превышать десять лет. Учитывая, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в такой колонии, она уже отбыла три с половиной года.

Женщина свою вину не признала и назвала удар самообороной. «Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания. О том, что у нас так все закончится, я не допускала и мысли», — рассказала она.

Убийство произошло в сентябре 2022 года. Тогда Самусев распивал алкоголь вместе со своим другом дома у Гончаровой, они пришли без приглашения. К тому времени Гончарова и Самусев уже не были парой и не жили вместе, но его квартира была напротив квартиры журналистки. Женщина попросила Самусева после застолья покинуть квартиру, но тот набросился на нее с кулаками. Во время конфликта Гончарова несколько раз ударила его ножницами, мужчина скончался в больнице.

После задержания журналистка объяснила следователям, что мужчина избивал ее с 2007 года, у нее «были переломаны все ребра». Она обращалась в полицию, но угрозы и избиения не прекращались.

МВД не заводило уголовное дело против Самусева вопреки просьбам Гончаровой, выяснил Forbes. Она сообщала полицейским, что бывший сожитель угрожал ей расправой, хватал за волосы, бил об стену, душил и приставлял к горлу нож, разбивал окна в соседней квартире, куда Гончарова убегала с детьми. Дознаватель каждый раз делал вывод об отсутствии состава преступления в действиях Самусева.

Экспертиза зафиксировала на спине Гончаровой порез, а на теле — несколько синяков. Адвокат подчеркивал: она долгие годы подвергалась домашнему насилию, а убитого 40 раз привлекали к ответственности за разные административные нарушения. Самусев был трижды осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти.

Со слов бывшей коллеги Ольги Павликовов, она убеждала Гончарову переехать, но той мешала ипотека. Она закрыла ипотечный кредит накануне убийства. Гончарова просила коллег найти ей временное жилье, они нашли его, но не смогли до нее дозвониться, а когда получилось связаться с ее сыном, «оказалось, что мы не успели».