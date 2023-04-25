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Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову лишили родительских прав

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову лишили родительских прав после убийства мужа
Оксана Гончарова
Оксана Гончарова (Фото: oxana.goncharova.75 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Анапский городской суд лишил родительских прав бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову, которую обвиняют в убийстве гражданского мужа Алексея Самусева. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в РБК.

Суд лишил родительских прав Гончарову в отношении ее младших сыновей (четыре года и 11 лет), а также обязал выплачивать алименты нынешнему опекуну несовершеннолетних детей. Адвокат Оксаны Гончаровой Юнис Дигмар заявил, что собирается обжаловать решение суда.

Иск о лишении родительских прав подал брат убитого Петр Самусев. Он же до этого оформил опекунство над детьми Гончаровой.

С сентября 2022 года Гончарова находится в СИЗО по обвинению в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ, наказание — лишение свободы на срок от шести до 15 лет).

Как утверждает адвокат Гончаровой, гражданский муж на протяжении 15 лет избивал журналистку. Как говорит она сама, 26 сентября 2022 года Гончарова пыталась защититься от мужа, который пришел к ней домой пьяным. Между ними возник конфликт, во время которого муж схватил ножницы. Гончарова перехватила удар, ножницы попали в тело мужа. Он ушел из квартиры, а на следующий день скончался.

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