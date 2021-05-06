Нарколог Минздрава посоветовал переболевшим COVID не пить алкоголь

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Тем, кто ранее переболел коронавирусом, запрещено пить алкогольные напитки. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, передает «РИА Новости».

По словам Брюна, COVID-19, как и другие вирусные заболевания, приводит к интоксикации организма, а при употреблении спиртных напитков происходит еще и алкогольная интоксикация, и «вся биохимическая стройная картина ломается».

Нарколог также отметил, что пить алкоголь вредно и для здорового человека, как на природе, так и в помещении.

«Я против употребления алкоголя и в домах, в квартирах — там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам», — сказал врач.