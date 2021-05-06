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Пандемия коронавируса ,  
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Нарколог Минздрава посоветовал переболевшим COVID не пить алкоголь

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Тем, кто ранее переболел коронавирусом, запрещено пить алкогольные напитки. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн, передает «РИА Новости».

По словам Брюна, COVID-19, как и другие вирусные заболевания, приводит к интоксикации организма, а при употреблении спиртных напитков происходит еще и алкогольная интоксикация, и «вся биохимическая стройная картина ломается».

Нарколог также отметил, что пить алкоголь вредно и для здорового человека, как на природе, так и в помещении.

«Я против употребления алкоголя и в домах, в квартирах — там душно, там начинают курить и пьянствовать, это часто приводит к гипоксии головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам», — сказал врач.

Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В декабре 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала воздержаться от употребления алкоголя в течение 42 дней тем, кто хочет привиться от коронавируса. По ее словам, не стоит пить алкоголь в период между двумя инъекциями препарата (21 день), а затем еще на 21 день после последнего укола. А глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала еще не пить алкоголь и за две недели до вакцинации.

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков предупредил, что три дня до и после прививки не стоит употреблять большое количество алкоголя, но допустимо выпить пару бокалов спиртного.

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Директор Научно-исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН, разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург также отметил, что чрезмерное употребление алкоголя способствует снижению иммунитета, а значит, и снижению эффективности от вакцинирования.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

алкоголь нарколог коронавирус COVID-19
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