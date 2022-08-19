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Дело против отца сестер Хачатурян вернули в Следственный комитет

Убитый Михаил Хачатурян обвиняется в сексуальном насилии над дочерьми и побоях. Генпрокуратура настаивает на более жесткой статье обвинения, сообщил адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин
Михаил Хачатурян
Михаил Хачатурян (Фото: mikhail.ierusalimsky / Одноклассники)

Генеральная прокуратура вернула в Следственный комитет уголовное дело против Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии над дочерьми и побоях, сообщил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Прокуратура, видимо, нашла определенные недостатки в расследовании и обвинительном заключении. Насколько нам известно, они настаивают на утяжелении обвинения, требуют отдельной квалификации [статьи] «причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении всех дочерей и дать юридическую оценку доведению до попытки суицида старшей дочери Крестины, что произошло в Сочи», — сказал Пакулин.

РБК направил запросы в пресс-службы Генпрокуратуры и СКР.

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии
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Сестры Крестина и Ангелина (слева направо) Хачатурян

СК направил дело Хачатуряна в Генпрокуратуру для утверждения обвинения в середине июля, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сестры Хачатурян — Ангелина, Крестина и Мария — были задержаны в 2018 году, после того как в их квартире в Москве было обнаружено тело их отца. Против девушек возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком, из-за чего мужчина скончался. Их арестовали, впоследствии меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

Защита сестер настаивает, что это была самооборона: Хачатурян несколько лет издевался над дочерьми и домогался их. СК подтвердил факты «систематических истязаний и сексуальных домогательств». В марте 2021 года против покойного было возбуждено дело, сестер признали потерпевшими.

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Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Сестры Хачатурян уголовное дело отец СК Генпрокуратура
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