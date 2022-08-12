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Стоимость размещения в отелях Дальнего Востока резко выросла

Рост популярности Дальнего Востока у туристов спровоцировал рост цен на отели. За год число купленных авиабилетов выросло на 41%, с начала года стоимость ночи в гостиницах выросла на 22,8%. Больше всего цены выросли на Камчатке
Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

В июле стоимость размещения в отелях популярных туристических центров Дальнего Востока выросла на 5–30% год к году, на Камчатке этот показатель достигает 15–30%, приводит «Коммерсантъ» данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

В июне—июле средняя стоимость проживания в дальневосточных отелях выросла на 19% год к году, — до 4,3 тыс. руб. в сутки, сообщил сервис для аренды жилья «Островок».

При этом в «Яндекс.Путешествиях» отмечают, что рост цен с января составил 22,8% год к году из-за увеличения нагрузки на гостиницы, спрос на отели повысился за год на 28%. По данным сервиса, с начала лета жители России летали на Дальний Восток на 41% чаще, чем годом ранее.

Продажи авиабилетов в города Дальнего Востока за год выросли в 1,5–2 раза, сообщили в OneTwoTrip, в сервисе объясняют такую динамику снижением стоимости перелетов и ограниченным выбором для выездного туризма. По данным «Туту.ру», доля авиабилетов в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск выросла год к году на 40–45%, а во Владивосток — на 70%.

Всего за первые шесть месяцев в отелях и других местах размещения Дальнего Востока остановились 1,25 млн человек, следует из данных Росстата. Это на 18,6% больше аналогичных показателей за предыдущий год. Количество гостей в камчатских гостиницах за первое полугодие выросло почти в три раза — до 177,7 тыс., в Бурятии рост составил 76%, до 176 тыс. человек, а в Хабаровском крае — 8,5%, до 204,6 тыс. гостей.

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Фото:пресс-служба

Нехватка гостиничных мест сдерживает развитие туризма на Камчатке, отмечает в беседе с газетой директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм. С другой стороны, продолжила она, сложный процесс управления из-за существенной разницы во времени с Москвой (девять часов) и логистические сложности сдерживают инвестиционную активность.

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В целом в этом году туристический поток на Дальний Восток вырастет на 20–25%, причем это не повлияет на рост цен в отелях, считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «На Камчатку ездят в основном взрослые гости без детей, они не так чувствительны к стоимости, как пляжные туристы», — поясняет он.

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Фото:Soe Zeya Tun / Reuters

В начале июня президент Владимир Путин поручил повысить вдвое предельно допустимый размер туристического кешбэка за туры на Дальний Восток — с 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в августе прошлого года в беседе с РБК назвал туризм в качестве одного из ключевых направлений для развития Дальнего Востока. По его словам, регион может стать круглогодичным туристическим направлением для жителей России и других стран. «В первую очередь это такие масштабные проекты, как создание парка «Три вулкана» на Камчатке, который реализует группа «Роза Хутор» (строила курорт в Сочи), проекты развития Курильских островов, например «Итуруп Резорт», — рассказал он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дальний Восток Камчатка туризм гостиницы
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