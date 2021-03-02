Варданян поделился прогнозами о профессиях будущего

По мнению миллиардера, прежние компетенции теряют актуальность из-за формирования новой бизнес-среды. В будущем будут востребованы люди, умеющие объединять усилия специалистов из разных сфер, сообщил он в интервью РБК

Из-за трансформации бизнес-сообщества в мире появляются новые профессии, аналогов которым не было раньше, но которые играют важнейшую роль в организации бизнес-процессов, заявил экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», миллиардер Рубен Варданян в интервью телеканалу РБК.

«Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать? Где они найдут себя в мире? Поэтому, мне кажется, появляются несколько новых профессий, возникающих из-за изменений сообщества», — объяснил бизнесмен.

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В качестве примера Варданян привел профессию, названную им «толмач», — человек, который будет выступать переводчиком «с русского на русский», объяснять специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг между другом.

«Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать», — пояснил миллиардер.