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Варданян поделился прогнозами о профессиях будущего

По мнению миллиардера, прежние компетенции теряют актуальность из-за формирования новой бизнес-среды. В будущем будут востребованы люди, умеющие объединять усилия специалистов из разных сфер, сообщил он в интервью РБК

Из-за трансформации бизнес-сообщества в мире появляются новые профессии, аналогов которым не было раньше, но которые играют важнейшую роль в организации бизнес-процессов, заявил экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», миллиардер Рубен Варданян в интервью телеканалу РБК.

«Мы пришли к этапу, когда профессии, к которым все привыкли, например финансовый директор, главный юрист или главный комплаенс, ставят вопрос: а что вообще эти люди должны делать? Где они найдут себя в мире? Поэтому, мне кажется, появляются несколько новых профессий, возникающих из-за изменений сообщества», — объяснил бизнесмен.

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В качестве примера Варданян привел профессию, названную им «толмач», — человек, который будет выступать переводчиком «с русского на русский», объяснять специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг между другом.

«Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать», — пояснил миллиардер.

В качестве еще одного профессионала будущего Варданян назвал «синтезатора данных»: специалиста, который будет оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение.

Рубен Варданян — РБК: «Мы имеем революцию, о чем пока громко не говорим»
Бизнес
Рубен Варданян

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«Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это будет вообще называться «специалист по взаимодействию талантливых людей». Все это будет меняться и с точки зрения названия должностей, и с точки зрения функционального наполнения профессий», — считает бизнесмен.

В интервью РБК Варданян также поделился соображениями о влиянии технологических корпораций на современную политику и мир в целом, упомянув отключение от социальных сетей экс-президента США Дональда Трампа. Бизнесмен затронул этические вопросы использования искусственного интеллекта, попытки государства контролировать людей и увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными.

Авторы
Михаил Котляр, Илья Доронов
Рубен Варданян профессии будущее
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