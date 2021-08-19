Власти заявили, что 30 тыс. человек в Геленджике могут остаться без воды

Авария произошла на Троицком групповом водопроводе, основными абонентами которого являются жители Геленджика, Новороссийска и Крымска. По словам губернатора Кубани, без воды могут остаться четверть жителей курортного города

Вид на Геленджик (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Около 30 тыс. жителей Геленджика могут остаться без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе. Об этом в Telegram написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На место прорыва Троицкого водовода выехали ремонтные бригады. Как доложил глава Геленджика, уже начались восстановительные работы», — сообщил он.

По словам главы региона, из-за ремонтных работ без воды в домах могут остаться около 30 тыс. человек (население города, по данным на прошлый год, составляет почти 117 тыс.). Кондратьев также заявил, что он дал поручение мэру Геленджика Алексею Богодистову лично контролировать ситуацию, а при необходимости — организовать подвоз питьевой воды для граждан.

Об аварии на водоводе в Крымском районе ранее сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, в результате была полностью прекращена подача воды на территорию Геленджика. Мэр курорта в беседе с газетой заявил, что была прекращена подача воды в ту часть города, которая «получает ресурс от этого источника». «Пока вода идет самотеком, но к вечеру, возможно, уже закончится. Фактически в зону отключения попадают около 30 тыс. абонентов. Сейчас обследуем наполняемость резервуаров чистой воды, чтобы понять, потребуется ли вечером помощь водовозок», — сказал Богодистов.