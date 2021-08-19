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Власти заявили, что 30 тыс. человек в Геленджике могут остаться без воды

Авария произошла на Троицком групповом водопроводе, основными абонентами которого являются жители Геленджика, Новороссийска и Крымска. По словам губернатора Кубани, без воды могут остаться четверть жителей курортного города
Вид на Геленджик
Вид на Геленджик (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Около 30 тыс. жителей Геленджика могут остаться без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе. Об этом в Telegram написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На место прорыва Троицкого водовода выехали ремонтные бригады. Как доложил глава Геленджика, уже начались восстановительные работы», — сообщил он.

По словам главы региона, из-за ремонтных работ без воды в домах могут остаться около 30 тыс. человек (население города, по данным на прошлый год, составляет почти 117 тыс.). Кондратьев также заявил, что он дал поручение мэру Геленджика Алексею Богодистову лично контролировать ситуацию, а при необходимости — организовать подвоз питьевой воды для граждан.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Об аварии на водоводе в Крымском районе ранее сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, в результате была полностью прекращена подача воды на территорию Геленджика. Мэр курорта в беседе с газетой заявил, что была прекращена подача воды в ту часть города, которая «получает ресурс от этого источника». «Пока вода идет самотеком, но к вечеру, возможно, уже закончится. Фактически в зону отключения попадают около 30 тыс. абонентов. Сейчас обследуем наполняемость резервуаров чистой воды, чтобы понять, потребуется ли вечером помощь водовозок», — сказал Богодистов.

Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района и поселки Черноморского побережья. Водопровод был введен в строй в 1971 году. Добыча воды ведется из подземных источников. Водозабор включает в себя два створа артезианских скважин глубиной от 120 до 360 м. Первый и основной из них эксплуатирует 125 скважин. Второй, восточный, вмещает 25 скважин. Суточная неравномерность потребления воды абонентами регулируется шестью резервуарами чистой воды объемом 3 тыс. куб. м каждый.

Чтобы питьевая вода пришла в Новороссийск и Геленджик, она должна проделать сложный путь по горной местности, подняться на Маркотхский хребет и преодолеть расстояние в десятки километров. Общая протяженность водоводов диаметром 300–1200 мм, проложенных на сложном горном рельефе, составляет 187 км. Разница абсолютных отметок между поднимаемой водой и потребителями составляет 4,5–264 м над уровнем моря.

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На прошлой неделе на Краснодарский край обрушились сильные ливни, в результате чего некоторые населенные пункты, включая Геленджик, были подтоплены. Богодистов говорил, что 15 августа в Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадков. По его словам, это количество в четыре раза превышает месячную норму.

В Геленджике, Новороссийске и Крымске 15 августа включили сирены, которые оповещали граждан о необходимости собрать документы, отключить свет, газ, воду и нагревательные приборы, а затем подняться на возвышенности, поскольку территория находится в зоне подтопления. В центре Геленджика было решено отключить электричество во избежание несчастных случаев. Позднее подачу электричества в дома восстановили.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Геленджик авария водопровод Вениамин Кондратьев
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