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Общество ,  

Мэр Сочи призвал жителей быть готовыми к эвакуации

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жители Сочи, которые живут в районах подтопления из-за подъема рек, должны подготовиться к возможной эвакуации, заявил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

«Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, принять все необходимые меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации», — написал мэр.

Копайгородский отметил, что в регионе действует мощный циклон, но ситуация в Сочи находится под контролем. Он добавил, что в ближайшее время в Сочи прогнозируются затяжные осадки, местами — ливни с грозами. «Возможно формирование смерчей над морем, поднятие уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, — сообщил глава города. Ранее в Сочи закрыли для посещения пляжи.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до утра 15 августа, сообщило накануне региональное управление МЧС. Ведомство сообщило, что в городе пройдут сильные дожди с градом, из-за чего поднимется уровень воды в реках, ветер усилится до 22–27 м/с.

«Необходимо организовать непрерывный мониторинг уровня воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил уделить особое внимание инвалидам, пожилым людям и семьям с большим количеством детей.

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