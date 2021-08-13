Мэр Сочи призвал жителей быть готовыми к эвакуации

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Жители Сочи, которые живут в районах подтопления из-за подъема рек, должны подготовиться к возможной эвакуации, заявил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

«Сочинцам, проживающим в зонах подтопления, принять все необходимые меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации», — написал мэр.

Копайгородский отметил, что в регионе действует мощный циклон, но ситуация в Сочи находится под контролем. Он добавил, что в ближайшее время в Сочи прогнозируются затяжные осадки, местами — ливни с грозами. «Возможно формирование смерчей над морем, поднятие уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, — сообщил глава города. Ранее в Сочи закрыли для посещения пляжи.

Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до утра 15 августа, сообщило накануне региональное управление МЧС. Ведомство сообщило, что в городе пройдут сильные дожди с градом, из-за чего поднимется уровень воды в реках, ветер усилится до 22–27 м/с.