В трех городах Кубани включили сирены из-за ливня

В Геленджике власти включили сирены оповещения о возможной ЧС из-за сильного дождя, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Звук сирен означает, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — пояснили в администрации.

Также сирены, оповещающие население о возможном подтоплении, заработали в Новороссийске и Крымске, сообщили в региональном оперативном штабе Краснодарского края, передает ТАСС.