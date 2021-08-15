Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Бывший президент «Локомотива» назвал итог матча с «Зенитом» справедливым Спорт, 22:09 «Рубин» упустил шанс обогнать «Зенит» в таблице Спорт, 22:00 «Краснодар» забил три гола за 15 минут в победном матче чемпионата России Спорт, 21:54 Президент Афганистана объяснил побег из страны Политика, 21:33 В трех городах Кубани включили сирены из-за ливня Общество, 21:23 Гилерме заявил об ошибке арбитра в матче «Локомотив» — «Зенит» Спорт, 21:17 «Талибан» объявил о захвате Афганистана. Главное Политика, 21:16 У президентского дворца в Кабуле прогремел взрыв Политика, 21:13 Талибы воссоздадут Исламский Эмират в Афганистане Политика, 21:12 Олимпийский чемпион из «Зенита» получил сотрясение мозга Спорт, 21:06 Гендиректор «Локомотива» рассказал о будущем стадиона клуба Спорт, 20:55 Семак назвал причины отсутствия Дзюбы в основе «Зенита» Спорт, 20:48 Талибы захватили Афганистан, рекорд смертей от COVID. Главное за выходные Общество, 20:41 «Тоттенхэм» без Кейна обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии Спорт, 20:25
Общество ,  
0 

В трех городах Кубани включили сирены из-за ливня

В Геленджике власти включили сирены оповещения о возможной ЧС из-за сильного дождя, сообщили в пресс-службе администрации города.

Video

«Звук сирен означает, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — пояснили в администрации.

Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за дождей
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Также сирены, оповещающие население о возможном подтоплении, заработали в Новороссийске и Крымске, сообщили в региональном оперативном штабе Краснодарского края, передает ТАСС.

Накануне в региональном МЧС сообщили, что циклон на Кубани может привести к формированию оползней и смерчей, а также к подъемам рек.

«В 16 муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели). На Черноморском побережье прогнозируется формирование смерчей в море», — предупредили спасатели.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

По данным Росгидромета, циклон будет оказывать воздействие на северо-западные районы края до конца суток 16 августа.

Кубань наводнение ливни Геленджик Крымск Новороссийск сирены
Материалы по теме
В МЧС предупредили о смерчах и оползнях на Кубани
Общество
На Кубани из-за ливней эвакуировали более 900 детей из летних лагерей
Общество
В Сочи закрыли пляжи, а в Анапе предупредили о «залповом выбросе осадков»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter