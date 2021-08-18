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Пандемия коронавируса ,  

В России разыграют призы по ₽100 тыс. среди вакцинированных

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В России среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет разыграют призы по 100 тыс. руб., соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных», — уточняется в сообщении.

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Всего будет определено 1 тыс. победителей, которых выберет компьютер методом случайной выборки. В лотерее будут участвовать все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша. Итоги розыгрыша утвердит специальная тиражная комиссия, состав которой определят позднее.

Уведомление о выигрыше победителю направят через push-уведомления, информация также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Получить деньги можно будет только на карту банковской системы «Мир».

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Автор
Анна Громова Анна Громова
вакцинация от COVID-19
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