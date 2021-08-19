В Финляндии призвали разрешить въезд в страну привитым «Спутником V»

Глава финского региона Южная Карелия считает, что страна отдельно от Евросоюза может одобрить препарат и предоставить привитым россиянам право на посещение Финляндии

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Финляндии следует провести отдельную от Евросоюза процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и открыть въезд в страну путешественникам, привитым этим препаратом. Об этом заявил Юкка Копра, председатель правительства Южной Карелии, финского региона, который граничит с Россией, передает Yle.

По словам Копры, региональные власти хотят, чтобы движение через границу вернулось «как можно ближе к допандемийному уровню». «Паспорт вакцинации мог бы стать отличным инструментом. Думаю, Финляндия вполне могла бы проявить активность в этом вопросе и связаться с российской стороной», — сказал он.

Глава Южной Карелии считает, что Финляндия может проверить надежность и эффективность «Спутника V». Если понадобится, Москва предоставит Хельсинки «недополученные данные» о препарате, добавил он.

«Я предложил Финляндии попытаться сертифицировать вакцину «Спутник V», если это возможно. Кроме того, органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных», — сказал Копра «РИА Новости».