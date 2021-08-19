Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,46 (-0,01) Инвестиции, 18 авг, 14:25
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 86,12 (-0,36) Инвестиции, 18 авг, 14:25
В Финляндии призвали разрешить въезд в страну привитым «Спутником V» Общество, 03:28 Патрушев заявил о накачивании Украины «ненужным американцам вооружением» Политика, 02:59 К викингам и Гагарину: как Смоленск борется за московского туриста РБК и Сбер, 02:58 Байден счел неизбежным хаос в Афганистане после ухода США Политика, 02:29 Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана Политика, 02:09 Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев Политика, 01:44 СК Белоруссии заподозрил сотрудников БелаПАН в причастности к беспорядкам Политика, 01:39 Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан Политика, 01:09 Вспомнить все: что мы знаем о сне РБК и Okko, 01:08 «Голос» заявил о продолжении работы после включения в реестр иноагентов Политика, 00:41 МВФ приостановил помощь Афганистану из-за неясного статуса талибов Политика, 00:38 Госпереворот трясущимися руками: что происходило во время путча ГКЧП Политика, 00:00 Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам готового жилья Бизнес, 00:00 Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами Политика, 18 авг, 23:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Финляндии призвали разрешить въезд в страну привитым «Спутником V»

Глава финского региона Южная Карелия считает, что страна отдельно от Евросоюза может одобрить препарат и предоставить привитым россиянам право на посещение Финляндии
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Финляндии следует провести отдельную от Евросоюза процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и открыть въезд в страну путешественникам, привитым этим препаратом. Об этом заявил Юкка Копра, председатель правительства Южной Карелии, финского региона, который граничит с Россией, передает Yle.

По словам Копры, региональные власти хотят, чтобы движение через границу вернулось «как можно ближе к допандемийному уровню». «Паспорт вакцинации мог бы стать отличным инструментом. Думаю, Финляндия вполне могла бы проявить активность в этом вопросе и связаться с российской стороной», — сказал он.

Глава Южной Карелии считает, что Финляндия может проверить надежность и эффективность «Спутника V». Если понадобится, Москва предоставит Хельсинки «недополученные данные» о препарате, добавил он.

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Общество
Фото:Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

«Я предложил Финляндии попытаться сертифицировать вакцину «Спутник V», если это возможно. Кроме того, органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных», — сказал Копра «РИА Новости».

В феврале представитель Министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии Сари Экхольм заявила, что в стране будут использовать российский препарат, если его одобрит европейский регулятор.

ЕК заявила о праве стран ЕС признавать сертификат привитых «Спутником V»
Политика
Фото:Antonio Calanni / AP

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

«Спутник V» еще не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории ЕС. В Еврокомиссии отмечают, что каждая страна ЕС может сама решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским препаратом. При этом ЕК напоминает, что въезд рекомендовано разрешить гражданам, привитым вакцинами, одобренными EMA (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) или Всемирной организацией здравоохранения (те же плюс китайские Sinovac и Sinopharm).

Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем к ней присоединилась Словакия. 13 июля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что EMA должно одобрить «Спутник V» осенью.

Россия возобновила авиасообщение с Финляндией 27 февраля. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в страну могут въезжать только отдельные категории граждан, например, учащиеся в этой стране или те, у кого в Финляндии есть близуие родственники.
 

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия Карелия Спутник V вакцинация от COVID-19 коронавирус
Материалы по теме
Таиланд разрешит привитым «Спутником V» въезжать в туристические районы
Общество
РФПИ предложил Pfizer испытать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы
Общество
В Бразилии опровергли появление новых требований к «Спутнику V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter