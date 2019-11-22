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Заочно арестованные рассказали о полковниках и «Дарте Вейдере»
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Газета
Заочно арестованные рассказали о полковниках и «Дарте Вейдере»
Газета № 187 (3142) (2211) Общество,
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Заочно арестованные рассказали о полковниках и «Дарте Вейдере»
Фигурирующие в деле о мошенничестве в ФСБ финансисты направили жалобу в Генпрокуратуру
Обвиняемые в мошенничестве финансисты Владимир Столяренко и Александр Бондаренко обжаловали действия следствия в Генпрокуратуре и объяснили РБК, как в их структуры попал полковник ФСБ и для чего был создан офшор «Дарт Вейдер»
Дмитрий Фролов (Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ )

Объявленные в России в розыск бывший президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший первый вице-президент этого же банка Александр Бондаренко, обвиняемые в мошенничестве, направили жалобу в Генпрокуратуру (есть в распоряжении РБК), в которой оспорили действия следствия. В разговоре с РБК предприниматели пояснили, как их дело связано с громким делом бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ (это управление курирует кредитно-финансовую систему) Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

В мае этого года Главное следственное управление СК России вынесло постановление о привлечении Столяренко и Бондаренко в качестве обвиняемых по делу о незаконном завладении 49-процентной долей в уставном капитале компании «Юрпромконсалтинг» (ЮПК). Им инкриминируется мошенничество — ч. 4 ст. 159 УК. По версии следствия, банкиры причинили ущерб на сумму 490 млн руб. совладельцу Avenue Group Сергею Гляделкину. Следственной группой по делу руководит следователь по особо важным делам при председателе СКР Николай Тутевич, который ранее расследовал дело губернатора Коми Вячеслава Гайзера и убийство Бориса Немцова.

В телефонном разговоре с РБК Столяренко назвал предъявленные ему обвинения ложью. Он утверждает, что источник изъятых у полковника Черкалина денег «надо искать в другом месте». «В ЮПК были одни убытки, и делить их никто не хотел», — утверждает Столяренко.

Столяренко и Бондаренко обжаловали в Генпрокуратуре предъявленные Следственным комитетом обвинения. Их жалоба была направлена на имя заместителя генпрокурора Виктора Гриня в октябре. Бизнесмены также уверяют, что не скрывались от следствия — Столяренко уехал из страны в 2012 году, Бондаренко покинул Россию на следующий год.

РБК направил запрос Сергею Гляделкину.

На что Владимир Столяренко и Александр Бондаренко обращают внимание в своей жалобе в Генпрокуратуру

  • Сергей Гляделкин обратился в правоохранительные органы спустя восемь лет после сделки. Обвиняемые обращают внимание, что в апреле 2019 года дело возбудили не по заявлению Гляделкина, а по рапорту на основании его показаний.
  • Столяренко и Бондаренко не согласны с заявленным ущербом, который приводится в материалах следствия. Они утверждают, что ущерба вообще не было. На счетах ЮПК, по мнению следствия, находился 1 млрд руб., и ущерб от потери 49% акций составил 490 млн руб. Обвиняемые утверждают, что остаток денежных средств на счетах ЮПК в их банке по состоянию на 31 декабря 2010 года составлял около 3 млн руб. Кроме того, по данным Столяренко, на эту дату у ЮПК были долги на 3 млрд руб., из них более 1,9 млрд — по договору с Еврофинанс Моснарбанком.
  • Гляделкин признан потерпевшим без оснований. По версии следствия, Гляделкина лишили возможности принимать участие в деятельности ЮПК. Но на момент совершения сделки по отчуждению 49% ЮПК он не являлся совладельцем компании. Участниками в уставном капитале ЮПК являлись ООО «Экосток» и ООО «М-Холдинг». Банкиры утверждают, что к этим компаниям Гляделкин не имел никакого отношения.

В чем обвиняют банкиров и офицеров ФСБ

Полковники ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении в 2011 году 490 млн руб. у Гляделкина. СКР считает, что они под угрозой уголовного преследования заставили предпринимателя, сообщив ложные данные о возбуждении против него дела о провокации в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина, передать им акции ЮПК, которая занималась реализацией квартир в построенном компаниями Гляделкина жилом комплексе в столичном районе Левобережный. В поле их зрения Гляделкин попал потому, что проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны Рябинина, а оперативное сопровождение этого дела курировали Черкалин, Фролов и Васильев.

Дело вице-мэра Рябинина

В 2012 году бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин был осужден на три года условно, он обвинялся в вымогательстве $2 млн и нежилого помещения стоимостью 50 млн руб. у Сергея Гляделкина. Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный. В 2009 году Рябинин стал требовать у Гляделкина взятку в обмен на продолжение выплат по подряду. В итоге девелопер обратился в ФСБ, оперативники которой организовали операцию по задержанию вице-мэра.

По версии СКР, которую приводила газета «Коммерсантъ», офицеры ФСБ предложили Гляделкину «отойти от дел» на время следствия и суда над вице-мэром Москвы, а долю в ЮПК безвозмездно передать человеку, которого порекомендуют два других совладельца этой компании — Столяренко и Бондаренко. Офицеры пообещали, что бизнесмен неофициально получит свою долю от реализации квартир в Левобережном. Следствие считает, что банкиры при помощи сотрудников ФСБ вывели все средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению».

В итоге, по данным СПАРК, в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в ЮПК перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». К 2015 году этой компании напрямую принадлежали 100% акций ЮПК. После ликвидации «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» в 2016 году единоличным бенефициаром ЮПК стал Мартынов. Мартынов работал гендиректором «Сюлдюкарнефтегаза», входящего в принадлежающую Столяренко и Бондаренко нефтегазовую компанию РНГ и холдинг Eastsib. ЮПК в 2016 году была присоединена к ООО «Востсибспецмонтаж», принадлежащему тому же Мартынову, а затем оказалась среди активов холдинга Eastsib.

Головные компании этого холдинга зарегистрированы в кипрской юрисдикции. Его бенефициары не раскрываются. Правление холдинга возглавляет британский лорд Фредерик Понсонби. Стратегия холдинга заключается в «создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе с годовой добычей нефти 1,2 млн т и годовой добычей газа не менее 14 млрд куб. м», говорится на сайте компании.

Столяренко, который возглавляет комитет по инвестициям РНГ, в разговоре с РБК признал связь с офшором «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз»: «У десятков тысяч российских компаний есть вложения в иностранные компании, называются они по-разному. «Дарт Вейдер» приобрел долю в ЮПК в 2015 году, когда она уже была пустышкой».

Столяренко также рассказал, что в 2005 году ЮПК получила в возглавляемом им тогда Еврофинанс Моснарбанке кредитную линию на уплату инвестиционного взноса и строительно-монтажные работы. В залоге у банка находилась стопроцентная доля уставного капитала ЮПК. По его словам, проблемы у нее начались, когда в 2008 году «дочка» Еврофинанс Моснарбанка, компания «Монаб», выиграла суд, связанный с конкурсом по застройке территории, где располагалась гостиница «Россия». «Нам показалось, что город, проиграв в этом вопросе, решил свернуть все проекты с банком и не выполнять обязательства по тем договорам, по которым было проектное финансирование банка, чтобы нанести нам ущерб», — считает Столяренко.

Как банкиры связаны с полковниками ФСБ

По словам Столяренко, следствие им «приписывает связь» с «банковским» отделом управления «К» ФСБ через его бывшего начальника Дмитрия Фролова, который работал в коммерческих структурах предпринимателей, а именно в «дочках» принадлежащей Столяренко и Бондаренко РНГ — «Сюльдюкарнефтегазе» и «Истсиб Геологоразведке».

Столяренко заявил, что Фролова нанимал на работу московский офис РНГ. «Через 2,5 года после увольнения Фролова из ФСБ гендиректор компании его взял на работу, — говорит Столяренко. — У нас штат 2,5 тыс. человек, из них несколько десятков человек связаны с безопасностью и информационной безопасностью. Фролов — один из них». «Мы, находясь за границей, не знали об этом, но не стали бы возражать», — добавил он.

При этом бизнесмен признал, что раньше они «пересекались» с Фроловым и он был «не самый плохой в рядах ФСБ». «Ну ленивый, ну опаздывал, поступали на него жалобы, что сачкует, но он работал», — отметил Столяренко. Что касается Черкалина, то общение с ним у Столяренко и Бондаренко «было эпизодическим». «К нам, как и в другие банки, приходили сотрудники банковского отдела. Чая выпили ведро. Васильев, как мне сообщили в банке, приходил один раз, но не ко мне, и мы с ним не знакомы, — говорит Столяренко. — С Черкалиным мы общались по вопросам банка два раза в год в 2010–2012 годах».

Дело полковника Черкалина

Басманный суд 26 апреля арестовал полковников Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Полковника Кирилла Черкалина как действующего военнослужащего заключили в СИЗО по решению 235-го гарнизонного военного суда.

В начале ноября Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество семьи Черкалиных на 6,3 млрд руб. При обысках у семьи бывшего главы банковского отдела управления «К» ФСБ Черкалина, а также в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Помимо наличных, происхождение которых следствие пока в полной мере не объясняло, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м (в том числе в Барвихе), 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: ФСБ , коррупция
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