В правительстве ответили на статью о доме вице-премьера Абрамченко

Жилой дом в декларации вице-премьера Абрамченко появился после того, как она завершила его строительство и оформила право собственности, заявил РБК ее представитель. Ранее «Собеседник» сообщил, что дом построен еще в 2010 году

Виктория Абрамченко (Фото: duma.gov.ru)

Появление в декларации о доходах вице-премьера Виктории Абрамченко жилого дома, который ранее ей не декларировался, объясняется тем, что дом до этого строился и, соответственно, право собственности на него не было зарегистрировано. Об этом заявила РБК представитель Абрамченко, комментируя статью газеты «Собеседник» о недвижимости вице-премьера.

«К сожалению, вынуждена отметить слабую работу по проверке информации. Виктория Валериевна на протяжении долгого периода строила дом, и как только работы были закончены, проведена регистрация собственности в установленном порядке», — сообщила РБК представитель вице-премьера.

Накануне, 18 августа, «Собеседник» сообщил, что, хотя право собственности на жилой дом площадью 359 кв. м Абрамченко зарегистрировала только в прошлом году, само здание было построено еще в 2010 году, а в 2013-м выставлялось на продажу за 27,5 млн руб.

«Полагаю, экс-глава Росреестра, которая проработала не один десяток лет с законодательством в этой области, знакома с правилами проведения учетно-регистрационных действий. Отсутствие права собственности не предоставляет возможность сделок», — ответила представитель Абрамченко.