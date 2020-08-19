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Доходы власти ,  
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В правительстве ответили на статью о доме вице-премьера Абрамченко

Жилой дом в декларации вице-премьера Абрамченко появился после того, как она завершила его строительство и оформила право собственности, заявил РБК ее представитель. Ранее «Собеседник» сообщил, что дом построен еще в 2010 году
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: duma.gov.ru)

Появление в декларации о доходах вице-премьера Виктории Абрамченко жилого дома, который ранее ей не декларировался, объясняется тем, что дом до этого строился и, соответственно, право собственности на него не было зарегистрировано. Об этом заявила РБК представитель Абрамченко, комментируя статью газеты «Собеседник» о недвижимости вице-премьера.

«К сожалению, вынуждена отметить слабую работу по проверке информации. Виктория Валериевна на протяжении долгого периода строила дом, и как только работы были закончены, проведена регистрация собственности в установленном порядке», — сообщила РБК представитель вице-премьера.

Накануне, 18 августа, «Собеседник» сообщил, что, хотя право собственности на жилой дом площадью 359 кв. м Абрамченко зарегистрировала только в прошлом году, само здание было построено еще в 2010 году, а в 2013-м выставлялось на продажу за 27,5 млн руб.

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«Полагаю, экс-глава Росреестра, которая проработала не один десяток лет с законодательством в этой области, знакома с правилами проведения учетно-регистрационных действий. Отсутствие права собственности не предоставляет возможность сделок», — ответила представитель Абрамченко.

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Согласно опубликованной 14 августа декларации, вице-премьеру кроме жилого дома площадью 359 кв. м принадлежат также земельный участок в 1400 кв. м, две квартиры (85,2 и 146,4 кв. м) и два машиноместа (14,8 и 14,6 кв. м). Доход Абрамченко по итогам года составил примерно 26,6 млн руб., что примерно в 2,5 раза больше, чем годом ранее, но в 22 раза меньше, чем у главы Минпромторга Дениса Мантурова, ставшего лидером по доходам в правительстве.

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Как пояснял ранее представитель Абрамченко, рост дохода вице-премьера объясняется продажей имущества. Из сравнения с прошлогодней декларацией, которую Абрамченко подавала как глава Росреестра, следует, что в 2019 году она продала земельный участок площадью 750 кв. м и жилое помещение площадью 300 кв. м.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: Виктория Абрамченко, недвижимость
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