Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

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В 2019 году наибольшее число профзаболеваний зафиксировали среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых, на эту отрасль приходится 46,9% от всех случаев таких заболеваний. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, пишет RT.

На второй строчке оказались сотрудники обрабатывающих производств (29,9% от впервые зарегистрированных случаев). На третьем месте — работники предприятий в сфере транспортировки и хранения (10,5%).

Кроме того, 3,6% случаев диагностируемых профзаболеваний приходится на строительство, а 3,5% — на сферу сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что чаще всего профзаболевания возникают у сотрудников из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей, а также из-за отравлений химвеществами. Зачастую у работников диагностируют такие заболевания, как хронический бронхит, снижение слуха, вибрационная болезнь и радикулит.