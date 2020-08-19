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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 августа

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 22 млн, суточное количество положительных тестов в России упало ниже 5 тыс., китайскую вакцину выпустят на рынок в декабре; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 932 тыс. (плюс 4748 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 872 человек (плюс 55 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 742 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Число новых случаев заражения в стране остается на минимальном с апреля уровне и держится ниже 5 тыс. случаев за день третьи сутки подряд.
  • Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса до 3 сентября. «Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — объяснил губернатор края Вениамин Кондратьев.
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  • К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена только на 20 участниках испытаний, следует из данных Минздрава. Авторы исследования безопасности препарата Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета указывают на то, что вакцина пока не будет применяться для лиц младше 18 и старше 60 лет. Ее исследование продолжится на пострегистрационном этапе.

  • У 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды хоккейного клуба «Сибирь» получены положительные результаты тестов на коронавирус. Все заболевшие перешли в режим изоляции.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Минздрав опубликовал видео производства вакцины «Спутник V».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 21,75 млн, из них более 771,6 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 22,05 млн человек, из них более 779,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,48 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,4 млн), на третьем — Индия (более 2,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (592,1 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 22 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Отметка в 21 млн случаев заболевания была пройдена 14 августа, 20 млн — 10 августа, 19 млн и 18 млн — 6 и 2 августа соответственно.

  • В Ливане произошел новый всплеск распространения коронавируса, власти вновь вводят в стране карантин. Строгие ограничения введены на две недели.

    Video

  • Китайская вакцина от COVID-19 может поступить на рынок уже в конце декабря, рассказал секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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