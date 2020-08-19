Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 августа

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 22 млн, суточное количество положительных тестов в России упало ниже 5 тыс., китайскую вакцину выпустят на рынок в декабре; главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 932 тыс. (плюс 4748 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 872 человек (плюс 55 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 742 тыс. человек.