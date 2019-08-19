ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Почему данные ФСБ могут отличаться от других
Данные ФСБ только примерно отражают реальную картину, отметила заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «Они учитывают факт въезда. Поэтому если один и тот же человек приезжал и уезжал за эти полгода несколько раз, то его посчитают как несколько студентов», — объяснила она. Кроме того, обратила внимание Чудиновских, учебу в качестве цели человек, в случае если едет из безвизовой страны, сообщает пограничнику сам. Эта информация не всегда проверяется, подчеркнула она.
Согласно данным Минобрнауки, с которыми ознакомился РБК, в начале 2018 года в России было более 247 тыс. иностранных студентов. Почти 83 тыс. из них — первокурсники (как программ бакалавриата, так и магистратуры и специалитета). В статистическом сборнике Минобрнауки также указано число иностранных студентов, обучающихся в России в соответствии с международными договорами. У некоторых из них вообще нет гражданства. Таких учащихся в России еще 30,3 тыс., в том числе 9,8 тыс. первокурсников.
Страны — лидеры по числу студентов, обучающихся в России, по данным Минобронауки, несколько отличаются от тех, что оказались в топе ФСБ. Первое место также у Казахстана (65,6 тыс. студентов), второе — у Туркменистана (27,4 тыс.), третье — у Узбекистана (25,7 тыс.). Китай только на четвертом месте (18,3 тыс. студентов).
РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки.
Что будет с числом иностранных студентов дальше
Численность иностранных студентов в России продолжит расти, полагает советник директора Международного центра научной и технической информации Ольга Андреева. «Цели по увеличению количества иностранных студентов прописаны в федеральном проекте «Экспорт образования». С каждым из ректоров заключен эффективный контракт, согласно которому должен обеспечиваться рост количества иностранных студентов и преподавателей, кстати, тоже», — указала она.
Казахстан всегда был лидером по числу студентов, отмечает Андреева, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. В Россию обычно едет молодежь из стран, где население знает русский, и, следовательно, может на нем учиться. Сохранится поток и студентов из Китая, но расти не будет, потому что в стране много своих очень достойных вузов, которые за последние годы упрочили свои позиции в международных рейтингах, уверена эксперт.
По мнению Андреевой, в ближайшее время может значительно увеличиться число студентов из Африки, так как российские вузы активно внедряют англоязычные и франкоязычные программы. При этом эксперт уверена, что не стоит в ближайшее время ждать увеличения потока студентов из Латинской Америки, где активно развивается высшее образование.