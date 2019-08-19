ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Погранслужба ФСБ начала публиковать статданные об иностранцах, приехавших в Россию на учебу: с начала года — 181,5 тыс. человек. Больше четверти из них — из Казахстана. Далее идут Китай, Узбекистан и Украина

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Почему ФСБ стала собирать данные

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы. Прежде таких подсчетов не было, но в ноябре 2018 года Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для наблюдения ФСБ за иностранными гражданами. Ранее действовал перечень целей въезда в страну, утвержденный постановлением Госкомстата от 2000 года. Помимо учебы в новый перечень также добавили графу «работа».

Всего за первые два квартала 2019 года в страну въехало 181,5 тыс. студентов, следует из данных ФСБ, с которыми ознакомился РБК. Страны, откуда приехало больше всего учащихся, — Казахстан, Китай и Узбекистан, 59,3 тыс., 21,2 тыс. и 14 тыс. соответственно. На четвертом месте — Украина, оттуда прибыли 13,7 тыс. студентов.

Кроме того, в Россию едут учиться из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов). Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады — 99. Белоруссия с 231 студентами — на 47-м месте. Всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии и по три человека с Мальты и из Гондураса.