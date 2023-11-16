«Аэроэкспресс» объявил о повышении тарифов на поезда и автобусы с 1 декабря

«Аэроэкспресс» объявил о повышении тарифов на поезда и автобусы с декабря

Цена на билет на поезд онлайн заранее вырастет до 525 руб., а в день поездки — до 550 руб., также проиндексируют тарифы «семейный» и «бизнес». Поездка до метро «Домодедовская» на автобусе вырастет на 50 руб. в одну сторону

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

С декабря «Аэроэкспресс» повысит ряд тарифов на поезда и автобусы в аэропорты, компания объяснила это ежегодной инфляцией и ростом цен на эксплуатацию и обслуживание транспорта.

Сейчас стандартный билет на поезд можно купить онлайн в день поездки за 500 руб., а на будущую дату — за 470 руб. В следующем месяце цена вырастет до 550 руб. и 525 руб. соответственно.

Как сообщается в телеграм-канале «Аэроэкспресса», также вырастут цены на следующие тарифы:

«Стандарт туда — обратно» — 1050 руб. (сейчас 950 руб.);

«Семейный туда — обратно» — от 1500 руб. (сейчас от 1400 руб.);

«Бизнес» — 1200 руб. (с 1000 руб.);

«Бизнес туда — обратно» — 2150 руб. (с 1900 руб.).

Цены на тарифы по подписке и абонементы на поезда (за исключением абонемента на 15 поездок) не изменятся. Одна поездка в или из аэропорта по подписке стоит от 60 руб., а по абонементу — от 120 руб.

Что касается тарифов на экспресс-автобусы, поездка от метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево, как и ранее, обойдется в 300 руб. в одну сторону и 500 руб. туда и обратно. Столько же будет стоить поездка от метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово (сейчас — 250 руб. в одну сторону и 400 руб. в обе).

Тарифы группы «Подписка» и абонементы на экспресс-автобусы останутся без изменений.

До этого компания повышала стоимость билетов по некоторым тарифам на поезда в октябре 2022 года.

С середины октября в Москве второй раз за год поменялись цены на проезд на общественном транспорте, в столичном дептрансе связали это с ежегодной инфляцией, ростом цен на топливо и электроэнергию. Теперь одна поездка по карте «Тройка» в рамках тарифа «Единый» стоит 54 руб., «90 минут» обойдутся в 81 руб.