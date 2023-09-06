Как выглядит «Внуково» — первая станция метро в аэропорту
В Москве открыли две новые станции метро Солнцевской линии (желтая ветка) — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Последняя расположена в непосредственной близости от воздушной гавани — пассажиры смогут попасть в здание терминала из метро по подземному пешеходному переходу. Как выглядит станция — в фоторепортаже РБК
На Солнцевской линии (ранее она заканчивалась открытой в 2018 году станцией «Рассказовка») появилось еще две станции — «Пыхтино» (в районе одноименной деревни) и «Аэропорт Внуково»
Протяженность нового участка Солнцевской линии — 4,9 километра. Между двумя станциями поезда будут выходить на поверхность, проезжать мосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю
Запуск первой станции метро в аэропорту серьезно упростит путь для туристов, заявил 24 августа заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Так, путь от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» сократится в полтора раза и займет всего 40 минут
У пассажиров останется возможность выбирать наиболее удобный маршрут до аэропорта: «Аэроэкспрессы» продолжат курсировать до Внуково
Со станции также можно будет пересесть на платформу «Аэроэкспресса» и выйти на Вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта
«Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы», — говорил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко
Художественное оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт Внуково
Стены станции украшены портретами отечественных авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых. На фото — портрет Андрея Туполева
Благодаря продлению Солнцевской линии значительно разгрузятся магистрали, расположенные в непосредственной близости от аэропорта Внуково: в частности, до 5% станет свободнее на Киевском шоссе и до 12% — на Боровском, ранее оценивал Ликсутов
Открывал станции мэр Москвы Сергей Собянин
Ожидается, что станцией «Внуково» будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки
В пешей доступности от новых станций проживает 25 тыс. человек, для них время ежедневных поездок сократится на 20-40 минут
Проект нового участка метро, в результате реализации которого Солнцевская линия «дотянулась» до аэропорта Внуково, был одобрен в 2019 году
Станции метро работают в аэропортах уже нескольких европейских городов, включая Мадрид, Валенсию, Лондон, а также в Стамбуле (на фото — портрет Алексея Туполева на станции «Аэропорт Внуково»)
В 2022 году пассажиропоток аэропорта Внуково составил 16,4 млн человек