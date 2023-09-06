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Как выглядит «Внуково» — первая станция метро в аэропорту

В Москве открыли станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии

В Москве открыли две новые станции метро Солнцевской линии (желтая ветка) — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Последняя расположена в непосредственной близости от воздушной гавани — пассажиры смогут попасть в здание терминала из метро по подземному пешеходному переходу. Как выглядит станция — в фоторепортаже РБК
На Солнцевской линии (ранее она заканчивалась открытой в 2018 году станцией &laquo;Рассказовка&raquo;) появилось еще две станции &mdash; &laquo;Пыхтино&raquo; (в районе одноименной деревни) и &laquo;Аэропорт Внуково&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

На Солнцевской линии (ранее она заканчивалась открытой в 2018 году станцией «Рассказовка») появилось еще две станции — «Пыхтино» (в районе одноименной деревни) и «Аэропорт Внуково»

Протяженность нового участка Солнцевской линии&nbsp;&mdash; 4,9 километра. Между двумя станциями поезда будут выходить на поверхность, проезжать мосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю
Фото: Андрей Любимов / РБК

Протяженность нового участка Солнцевской линии — 4,9 километра. Между двумя станциями поезда будут выходить на поверхность, проезжать мосту над рекой Ликовой и снова уходить под землю

Запуск первой станции метро в аэропорту серьезно упростит путь для туристов, заявил&nbsp;24 августа заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Так, путь от &laquo;Делового центра&raquo; до &laquo;Аэропорта Внуково&raquo; сократится в полтора раза и займет всего 40 минут
Фото: Андрей Любимов / РБК

Запуск первой станции метро в аэропорту серьезно упростит путь для туристов, заявил 24 августа заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Так, путь от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково» сократится в полтора раза и займет всего 40 минут

У пассажиров останется возможность выбирать наиболее удобный маршрут до аэропорта: &laquo;Аэроэкспрессы&raquo; продолжат курсировать до Внуково
Фото: Андрей Любимов / РБК

У пассажиров останется возможность выбирать наиболее удобный маршрут до аэропорта: «Аэроэкспрессы» продолжат курсировать до Внуково

Со станции также можно будет пересесть на платформу &laquo;Аэроэкспресса&raquo; и выйти на Вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта
Фото: Андрей Любимов / РБК

Со станции также можно будет пересесть на платформу «Аэроэкспресса» и выйти на Вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта

&laquo;Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы», — говорил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко

Художественное оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт Внуково
Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественное оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт Внуково

Стены станции украшены портретами отечественных авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых. На фото&nbsp;&mdash; портрет Андрея Туполева
Фото: Андрей Любимов / РБК

Стены станции украшены портретами отечественных авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых. На фото — портрет Андрея Туполева

Благодаря продлению Солнцевской линии значительно разгрузятся магистрали, расположенные в непосредственной близости от аэропорта Внуково: в частности, до 5% станет свободнее на Киевском шоссе и до 12%&nbsp;&mdash; на Боровском, ранее оценивал&nbsp;Ликсутов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Благодаря продлению Солнцевской линии значительно разгрузятся магистрали, расположенные в непосредственной близости от аэропорта Внуково: в частности, до 5% станет свободнее на Киевском шоссе и до 12% — на Боровском, ранее оценивал Ликсутов

Открывал станции мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Открывал станции мэр Москвы Сергей Собянин

Ожидается, что станцией &laquo;Внуково&raquo; будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ожидается, что станцией «Внуково» будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки

В пешей доступности от новых станций проживает 25 тыс. человек, для них время ежедневных поездок сократится на 20-40 минут
Фото: Андрей Любимов / РБК

В пешей доступности от новых станций проживает 25 тыс. человек, для них время ежедневных поездок сократится на 20-40 минут

Проект нового участка метро, в результате реализации которого Солнцевская линия&nbsp;&laquo;дотянулась&raquo; до аэропорта Внуково, был одобрен&nbsp;в 2019 году
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проект нового участка метро, в результате реализации которого Солнцевская линия «дотянулась» до аэропорта Внуково, был одобрен в 2019 году

Станции метро работают в аэропортах уже нескольких европейских городов, включая Мадрид, Валенсию, Лондон, а также в Стамбуле (на фото&nbsp;&mdash; портрет Алексея Туполева на станции &laquo;Аэропорт Внуково&raquo;)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Станции метро работают в аэропортах уже нескольких европейских городов, включая Мадрид, Валенсию, Лондон, а также в Стамбуле (на фото — портрет Алексея Туполева на станции «Аэропорт Внуково»)

В 2022 году пассажиропоток аэропорта Внуково составил 16,4 млн человек
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году пассажиропоток аэропорта Внуково составил 16,4 млн человек

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Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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