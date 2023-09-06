В Москве открыли две новые станции метро Солнцевской линии (желтая ветка) — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Последняя расположена в непосредственной близости от воздушной гавани — пассажиры смогут попасть в здание терминала из метро по подземному пешеходному переходу. Как выглядит станция — в фоторепортаже РБК