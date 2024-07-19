ФСБ заявила о готовившемся на автовокзале в Ессентуках теракте
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках (Ставропольский край), сообщили в центре общественных связей спецслужбы. По делу задержан выходец из Центральной Азии.
Задержанный — член запрещенной в России международной террористической организации. После атаки он планировал выехать в Сирию, уточнили в ФСБ.
«Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства <…>, провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже», — сообщили в спецслужбе.
Позже ТАСС опубликовал видео с допросом задержанного, на котором тот признается, что дал присягу «Исламскому государству» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено) и по приказу группировки планировал совершить теракт.
С начала года ФСБ неоднократно отчитывалось о предотвращении терактов на Северном Кавказе. Так, на прошлой неделе спецслужба отчиталась о задержании выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона, который планировал совершить нападение на православный храм в Майкопе (Адыгея). В ФСБ уточнили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео и позднее выложить кадры в интернет. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.
В середине апреля директор ФСБ Александр Бортников говорил, что с начала 2024 года спецслужбе удалось предотвратить в России 27 крупных терактов. По его словам, за некоторыми и них стояли «украинские неонацисты и их западные покровители».
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