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Партнером Тимченко по «Стройтрансгазу» стал бывший замглавы Петербурга

Владимир Лавленцев приобрел у Газпромбанка почти 20% акций компании ОСХ, которая является основным акционером «Стройтрансгаза». Остальная часть акций принадлежит «Волга Груп» и заложена в том же банке
Владимир Лавленцев
Владимир Лавленцев (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Предприниматель Владимир Лавленцев приобрел почти 20% акций компании ОСХ, основным акционером которой является бизнесмен Геннадий Тимченко, следует из данных СПАРК.

Покупка доли в размере 19,99% произошла 13 августа, до этого эта часть акций принадлежала Газпромбанку.

80,01% ОСХ принадлежит инвестиционной группе «Волга Груп» Тимченко, но эта доля сейчас заложена в Газпромбанке.

ОСХ также является основным акционером АО «Стройтрансгаз» (СТГ), ей принадлежит 88,7% компании. Еще 10,67% — у «Гресиана бизнес инк» (ее владельцы не раскрываются), остальные акции «Стройтрансгаза» — у физлиц, следует из данных СПАРК.

Представитель Тимченко подтвердил РБК, что Владимир Лавленцев стал его партнером в «Стройтрансгазе». «Владимир Лавленцев — профессиональный управленец и высококвалифицированный эксперт в области строительства. Мы рассчитываем на продуктивное партнерство в рамках АО «СТГ», — сказал он. Он подтвердил, что речь идет о бывшем вице-губернаторе Петербурга.

«У компании серьезный потенциал развития в основных направлениях бизнеса, в том числе с перспективами реализации в России масштабных инфраструктурных проектов», — передал РБК через представителя Владимир Лавленцев. При этом сумму сделки бизнесмен не раскрыл.

Представитель Газпромбанка отказался от комментариев.

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За десять дней до сделки по покупке доли в ОСХ «Стройтрансгаз» зарегистрировал петербургскую «дочку» «Метротрансстрой». В июле «Фонтанка» писала, что «Стройтрансгаз» может зайти на петербургский рынок и претендовать на подряды на строительство объектов метро.

Лавленцев и Тимченко уже были партнерами в прошлом. Владимир Лавленцев был акционером и возглавлял инвестиционно-финансовую строительную компанию АРКС, которую основал его отец Александр. В 2015 году структуры Тимченко вышли из АРКС, на тот момент у «Волга Груп» было 25% акций. При этом представитель АРКС сообщал РБК, что компания будет и дальше взаимодействовать с подконтрольными Тимченко компаниями, но уже не в рамках единой структуры, а в качестве партнеров.

В 2013 году Владимир Лавленцев перешел на госслужбу и занял пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В его ведении находились вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством и энергетикой. В октябре 2014 года он покинул пост. В 2015–2018 годах он работал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента в ЦФО.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Лисицына
Теги: Геннадий Тимченко, Газпромбанк, «Волга Груп», Лавленцев
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