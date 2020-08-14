Партнером Тимченко по «Стройтрансгазу» стал бывший замглавы Петербурга

Владимир Лавленцев приобрел у Газпромбанка почти 20% акций компании ОСХ, которая является основным акционером «Стройтрансгаза». Остальная часть акций принадлежит «Волга Груп» и заложена в том же банке

Владимир Лавленцев (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Предприниматель Владимир Лавленцев приобрел почти 20% акций компании ОСХ, основным акционером которой является бизнесмен Геннадий Тимченко, следует из данных СПАРК.

Покупка доли в размере 19,99% произошла 13 августа, до этого эта часть акций принадлежала Газпромбанку.

80,01% ОСХ принадлежит инвестиционной группе «Волга Груп» Тимченко, но эта доля сейчас заложена в Газпромбанке.

ОСХ также является основным акционером АО «Стройтрансгаз» (СТГ), ей принадлежит 88,7% компании. Еще 10,67% — у «Гресиана бизнес инк» (ее владельцы не раскрываются), остальные акции «Стройтрансгаза» — у физлиц, следует из данных СПАРК.

Представитель Тимченко подтвердил РБК, что Владимир Лавленцев стал его партнером в «Стройтрансгазе». «Владимир Лавленцев — профессиональный управленец и высококвалифицированный эксперт в области строительства. Мы рассчитываем на продуктивное партнерство в рамках АО «СТГ», — сказал он. Он подтвердил, что речь идет о бывшем вице-губернаторе Петербурга.