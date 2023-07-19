МЧС предложило организовывать укрытия в любых подвалах в случае конфликта

МЧС прорабатывает возможность использования любого подземного сооружения в качестве укрытия в случае военного конфликта, заявил глава ведомства Куренков

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МЧС России прорабатывает правовые механизмы использования любых подземных сооружений в качестве укрытий для населения в случае военного конфликта, заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления в Совете Федерации.

Он рассказал, что МЧС координировало срочную работу по приведению в готовность «защитных сооружений и заглубленных помещений» для укрытия населения в приграничных субъектах.

«На сегодняшний день это наиболее эффективный, а в большинстве случаев безальтернативный способ защиты людей от осколочно-фугасного поражения по месту жительства», — пояснил решение ведомства Куренков.

В апреле прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил южным регионам привести в надлежащее состояние бомбоубежища, а также обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций.

В октябре губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей помочь властям города привести в порядок все укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги, заявив, что делается все для их очистки от захламлений и оборудования вещами первой необходимости. В том же месяце белгородский губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал выполнение на местах своего поручения о подготовке в регионе укрытий.

В Подмосковье обещали привести в надлежащее состояние все укрытия к концу прошлого года. В январе власти Орловской области создали интерактивную карту убежищ.

Всего в России, по подсчетам Счетной палаты на 2016 год, находилось 16 448 защитных сооружений.