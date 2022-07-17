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В Третьяковке сообщили, что «Троицу» Рублева в лавре поместили в капсулу

Икону впервые за более чем 100 лет вывезли из галереи в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Она вернется в музей в начале следующей недели
Фото: Sergey Lopatnikov / VK
Фото: Sergey Lopatnikov / VK

«Троицу» Андрея Рублева перевезли в Троице-Сергиеву лавру «с соблюдением всех необходимых предосторожностей», сейчас она находится в монастыре в специальной капсуле с поддерживаемым климатом, сообщается в Telegram-канале Третьяковской галереи.

Руководство музея по просьбе лавры согласилось передать «Троицу» лавре «после всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой», отмечается в сообщении. В начале следующей недели икона вернется в галерею.

Ранее икону впервые доставили из Третьяковки в лавру в Сергиевом Посаде для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, которое отмечается 18 июля. В это время она будет находиться в Троицком соборе в специальной витрине. При транспортировке «Троицу» сопровождали сотрудники галереи.

Икону «Святая Троица» Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру
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Фото:Artemy Studentov / VK

Икона Святой Троицы считается главным произведением Рублева. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года икона хранилась в Лавре, в 1929-м ее передали Третьяковке, стены которой «Троица» до сегодняшнего дня покидала с тех пор лишь однажды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну.

В ноябре 2008 года протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший пресс-службу тогдашнего патриарха Алексия II, попросил у Третьяковской галереи икону на праздник Троицы. «Даже заключенных за хорошее поведение на время отпускают домой. Может быть, за 100 лет хорошего поведения эта икона заслужила хотя бы на три дня отпуск домой, а потом обратно в тюрьму», — заявил Вигилянский.

Музей отказал РПЦ в просьбе на три дня вывезти икону в Сергиев Посад. Сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян заявил, что транспортировка в лавру для «Троицы» будет «практически смертельна».

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