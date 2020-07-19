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Власти Москвы заявили об отсутствии проблем с товарами армян в «Фуд Сити»

Накануне посол Армении в России сообщил, что администрация рынка «Фуд Сити» запретила армянским экспортерам товаров находиться на его территории. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы, никаких проблем нет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У армянских экспортеров товаров нет проблем с реализацией продуктов на рынке «Фуд Сити» в Москве. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает «РИА Новости».

Накануне посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что администрация «Фуд Сити» запрещала армянским экспортерам находиться на территории рынка и отказалась разговаривать с сотрудниками посольства. Более 50 машин армянских экспортеров, где находились скоропортящиеся продукты, поместили в отстойники. После этого Министерство экономики Армении и посольство государства в России предложили перевезти товары в ТЦ «Шелковый Путь» и ТРЦ «Бухта».

Немерюк 19 июля отметил, что говорил с Тоганяном, и «никаких проблем нет». «Абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — заверил глава департамента. В субботу, 18 июля, Немерюк сообщил РБК, что торговля овощами и фруктами из Армении не прекращалась, а сообщений от посольства не поступало.

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Тоганян говорил, что помимо 50 фур, которые находятся в отстойниках, в Россию направляются еще 100–150 грузовых машин, уже пересекших границу и направляющихся в «Фуд Сити». Он также утверждал, что не может сообщить, причастны ли к случившемуся владельцы рынка, основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь», уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. В пресс-службе группы отказались от комментария. По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, руководители «Фуд Сити» утверждали, что «для них одинаково ценны все арендаторы, в том числе и армяне».

Из «Фуд Сити» на улицу вынесли «тонну» армянских абрикосов, отмечало агентство «Новости-Армения», из-за чего фрукты могут испортиться. После этого, в частности, писательница Наринэ Абгарян призвала покупать их, указав адреса торговых центров «Шелковый Путь» и «Бухта».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Армения, рынок, конфликт
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