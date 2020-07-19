Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях

Ведомство разработало проект приказа, по которому НКО должны отчитываться о собранных ими пожертвованиях раз в квартал на собственном сайте и на ресурсах Минюста. При одобрении приказ вступит в силу с октября

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Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту приказа, НКО должны публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста в Сети и на собственном сайте раз в квартал не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным периодом. Датой вступления приказа в силу указано 5 октября 2020 года.

Сейчас проект находится на этапе общественного обсуждения. Оно должно закончиться 30 июля.

На Минюст возложены обязанности по ведению и регистрации организаций в реестре НКО, тогда как их поддержкой в виде распределения субсидий по регионам занимается Минэкономразвития. В конце мая оно предложило расширить реестр организаций, которые имеют право на пониженные тарифы страховых взносов — 20%. Попавшие туда НКО должны получить господдержку, а бизнес, помогающий этим организациям, получает право на послабления по налоговому вычету.