За сутки в России умерли менее 100 человек с коронавирусом
В России за прошедшие сутки скончались 95 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране умерли 12 342 тыс. человек.
Менее 100 жертв COVID-19 последний раз в России зарегистрировали почти месяц назад — 29 июня.
С учетом новых данных в пятерку регионов с наибольшим показателем по количеству смертей от коронавируса входят:
- Москва — 4299 человек.
- Санкт-Петербург — 1781 человек.
- Московская область — 1058 человек.
- Дагестан — 426 человек.
- Нижегородская область — 336 человек
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом