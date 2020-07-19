За сутки в России умерли менее 100 человек с коронавирусом

В стране за сутки от COVID-19 умерли 95 человек. Это минимальный с конца июня показатель. Общее число умерших от коронавируса в России превысило 12,3 тыс. человек

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за прошедшие сутки скончались 95 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране умерли 12 342 тыс. человек.

Менее 100 жертв COVID-19 последний раз в России зарегистрировали почти месяц назад — 29 июня.

С учетом новых данных в пятерку регионов с наибольшим показателем по количеству смертей от коронавируса входят:

Москва — 4299 человек.

Санкт-Петербург — 1781 человек.

Московская область — 1058 человек.

Дагестан — 426 человек.

Нижегородская область — 336 человек