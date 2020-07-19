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За сутки в России умерли менее 100 человек с коронавирусом

В стране за сутки от COVID-19 умерли 95 человек. Это минимальный с конца июня показатель. Общее число умерших от коронавируса в России превысило 12,3 тыс. человек
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за прошедшие сутки скончались 95 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране умерли 12 342 тыс. человек.

Менее 100 жертв COVID-19 последний раз в России зарегистрировали почти месяц назад — 29 июня.

С учетом новых данных в пятерку регионов с наибольшим показателем по количеству смертей от коронавируса входят:

  • Москва — 4299 человек.
  • Санкт-Петербург — 1781 человек.
  • Московская область — 1058 человек.
  • Дагестан — 426 человек.
  • Нижегородская область — 336 человек

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Количество зараженных, по данным на 19 июля, в России выросло до 771,5 тыс. человек. За сутки в стране зарегистрировали 6109 новых случаев, что стало минимальным значением с конца апреля. В общей сумме выздоровели более 550 тыс. человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 14 млн человек. Россия находится на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшим количеством заболевших. Ее опережают США (3,7 млн зараженных), Бразилия (2 млн зараженных) и Индия (1 млн зараженных).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19
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