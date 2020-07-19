Пандемия коронавируса , 19 июл, 10:52
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В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Общее количество заболевших COVID-19 в стране превысило 771,5 тыс. человек.
По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай). Накануне суточный прирост по количеству зараженных составил 6234 человека. Таким образом, данные на 19 июля стали самым минимальным значением по числу новых заболевших с конца апреля.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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