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В Москве за сутки коронавирус обнаружили почти у 600 человек

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге католического собора

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля

Почему деньги уходят в онлайн-торговлю

Путин поздравил горняков и металлургов

За сутки в России умерли менее 100 человек с коронавирусом

«Вы нам не подходите»: как эффективно спорить на собеседовании

В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID

Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав

Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы

В Сирии стартовали парламентские выборы

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России