В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
В Москве за сутки коронавирус обнаружили почти у 600 человек Общество, 11:34 СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку» Политика, 11:31 В Нанте задержали подозреваемого по делу о поджоге католического собора Общество, 11:30 Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки Общество, 11:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июля Общество, 11:20 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 11:15 Путин поздравил горняков и металлургов Общество, 11:01 За сутки в России умерли менее 100 человек с коронавирусом Общество, 10:58 «Вы нам не подходите»: как эффективно спорить на собеседовании Pro, 10:54 В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID Общество, 10:52 Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав Политика, 10:36 Кумиры о зумерах: борцы за прогресс или прагматичные консерваторы Стиль, 10:30 В Сирии стартовали парламентские выборы Общество, 10:22 National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России Политика, 10:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 в стране превысило 771,5 тыс. человек.

По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай). Накануне суточный прирост по количеству зараженных составил 6234 человека. Таким образом, данные на 19 июля стали самым минимальным значением по числу новых заболевших с конца апреля.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter