Губернаторы оценили идею ввести «арктический гектар»

С инициативой раздать жителям арктической зоны России землю по образцу «дальневосточного гектара» выступило Минвостокразвития. Архангельский и мурманский губернаторы заявили о поддержке этой идеи

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценили инициативу распространить действие закона о «дальневосточном гектаре» на Арктику.

15 июля в Минвостокразвития сообщили, что жители арктической зоны России смогут бесплатно и в упрощенном порядке получить земельные участки. Ведомство подготовило законопроект, который расширит программу «дальневосточный гектар» на Крайний Север России.

«Поправки в федеральный закон о распространении упрощенного механизма получения земли на арктическую зону России станет дополнительным стимулом для того, чтобы люди оставались на севере. Это возможность и строить дома на земле, которую человек может получить бесплатно, и вести свой бизнес», — заявил Цыбульский.

Он напомнил, что сейчас правом бесплатно получить землю под строительство жилья обладают многодетные семьи, однако после внесения поправок в закон такое право получит неограниченное число граждан, живущих в высоких широтах. «Принятие поправок <...> даст дополнительный импульс развитию арктических территорий. Поддерживаем полностью», — отметил Цыбульский.