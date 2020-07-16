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Губернаторы оценили идею ввести «арктический гектар»

С инициативой раздать жителям арктической зоны России землю по образцу «дальневосточного гектара» выступило Минвостокразвития. Архангельский и мурманский губернаторы заявили о поддержке этой идеи
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценили инициативу распространить действие закона о «дальневосточном гектаре» на Арктику.

15 июля в Минвостокразвития сообщили, что жители арктической зоны России смогут бесплатно и в упрощенном порядке получить земельные участки. Ведомство подготовило законопроект, который расширит программу «дальневосточный гектар» на Крайний Север России.

«Поправки в федеральный закон о распространении упрощенного механизма получения земли на арктическую зону России станет дополнительным стимулом для того, чтобы люди оставались на севере. Это возможность и строить дома на земле, которую человек может получить бесплатно, и вести свой бизнес», — заявил Цыбульский.

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Фото: Bai Guolong / Zuma / ТАСС

Он напомнил, что сейчас правом бесплатно получить землю под строительство жилья обладают многодетные семьи, однако после внесения поправок в закон такое право получит неограниченное число граждан, живущих в высоких широтах. «Принятие поправок <...> даст дополнительный импульс развитию арктических территорий. Поддерживаем полностью», — отметил Цыбульский.

Чибис заявил, что распространение механизма, который успешно зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, на арктическую зону будет долгожданной мерой для Мурманской области. «В последние годы у нас существенно выросли объемы индивидуального жилищного строительства, многие северяне стремятся строить частные дома. Это точно послужит фактором привлечения новых жителей в Арктику, в том числе и для ведения малого бизнеса. <...> Мы поддерживаем эту инициативу», — сообщил он.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что опыт «дальневосточного гектара» показал его простоту, эффективность и востребованность этой программы. «Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий — соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», — заявил Трутнев.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По данным Минвостокразвития, в арктической зоне страны проживает 2,5 млн россиян, 90% из них в городах. Границы многих этих городов сужаются вследствие оттока населения, но базовая инфраструктура сохраняется. Это хорошая возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг таких населенных пунктов, считают в ведомстве.

Подготовленный Минвостокразвития законопроект предлагает расширить программу «дальневосточный гектар» на арктические регионы. В случае принятия первые шесть месяцев право получить земельные участки в Арктике будут иметь жители арктических регионов. Затем такое право появится у любого гражданина России. Земельные участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, а также республиках Коми и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципальные образования Якутии в этот список не попали, поскольку их земли уже попали под закон о «дальневосточном гектаре».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Архангельская область, Мурманская область, «дальневосточный гектар»
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