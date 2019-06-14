Эксперты констатировали деградацию занятости пожилых мужчин

- Особенно «пострадали» мужчины с начальным профессиональным образованием. Их шансы на трудоустройство упали на 40% с 2010-го по 2017 год, отмечается в докладе РАНХиГС.
- Относительно комфортно на рынке труда наиболее образованным мужчинам с высшим образованием и, наоборот, наименее образованным со средним профессиональным образованием.
В отличие от мужчин, шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные — шансы на трудоустройство женщин предпенсионного возраста с минимальным образованием упали на 40%.
Шансы на занятость пожилых женщин больше, потому что значительное число из них заняты в образовании, здравоохранении и сфере госуслуг, объясняют эксперты. Например, женщин пенсионного возраста на госслужбе в пять раз больше, чем мужчин-пенсионеров, отмечается в докладе РАНХиГС.
Мужчины вытесняются в торговлю и сферу услуг
За последние годы среди лиц старшего возраста сильнее всего — почти вдвое — выросла численность занятых в торговле и сфере обслуживания. Практически весь рост спроса на работников в этих сферах был удовлетворен за счет граждан старшего возраста. «Очевидно, работодатели начали охотнее брать лиц старшего возраста, столкнувшись с дефицитом молодежи, готовой занимать рабочие места в торговле и сфере обслуживания», — отмечается в докладе ВШЭ.
- Занятость пожилых женщин в торговле выросла с 2005-го по 2015 год в 1,8 раз;
- Доля пожилых мужчин, занятых в торговле и сфере обслуживания, практически удвоилась. Причем для мужчин более молодого возраста такой тенденции нет.
Пожилые мужчины вытесняются в традиционно женские профессии, отмечается в докладе ВШЭ. «У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости», — констатировали эксперты. Это негативная тенденция, которая бьет по самолюбию мужчин, прокомментировал РБК замглавы лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев. Мужчины, по его словам, склонны работать, пока позволяет здоровье, и потому чаще соглашаются на любую работу.
«Массовая тенденция последних лет — женщины не уходят с работы после достижения пенсионного возраста, а продолжают работать. Мужчины-пенсионеры, как правило, продолжают работать меньшее количество лет, потому что и выходят на пенсию в более старшем возрасте», — подчеркнул Солнцев.
Занятость мужчин старше 50 лет резко смещена в сторону неквалифицированных профессий:
- Среди работников сельского хозяйства и неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих — 37% мужчин старше 50 лет и лишь 20% женщин;
- Физическим трудом занято 58% пожилых мужчин против 25% женщин.
- Свыше половины женщин старше 50 лет, но лишь треть мужчин заняты высокопрофессиональной деятельностью.
Вызовет ли пенсионная реформа рост безработицы?
С этого года началось постепенное повышение пенсионного возраста. К концу переходного периода в 2028 году срок выхода на пенсию сдвинется до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Запущена специальная программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.
Из-за пенсионной реформы количество работников будет расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места. Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 млн человек, прогнозировал экономист Алексей Кашепов.
Специалистам старшего возраста сложнее всех на рынке труда. Устаревшие знания, проблемы с адаптацией к новым технологиям, низкие стимулы переобучаться, ухудшение здоровья и дискриминация по возрасту повышают риски увольнения и сокращают возможности найти новую работу, отмечается в докладе ВШЭ.
Специалисты предпенсионного возраста наиболее уязвимы, отмечает Солнцев. «Потеряв работу в предпенсионном возрасте, довольно сложно найти новую, не являясь уникальным специалистом. Многие фирмы неохотно нанимают сотрудников старше 50 лет. Предпенсионерам психологически сложнее пойти работать за меньшую зарплату и заняться низкоквалифицированным трудом. Тогда как для пенсионеров работа — уже дополнительный источник дохода», — пояснил Солнцев.
В России законодательно запрещено ущемлять права сотрудников старших возрастов. За необоснованное увольнение или отказ в трудоустройстве предпенсионеров из-за возраста с 2019 года предусмотрена уголовная ответственность.
Лишь наиболее образованные специалисты предпенсионного возраста имеют такие же шансы на занятость, чем средний работник старше 25 лет, отмечается в докладе РАНХиГС. Тем не менее повышение пенсионного возраста, скорее всего, не приведет к заметному росту безработицы среди граждан старшего возраста, уверяют эксперты ВШЭ.
В последние десятилетия старшие поколения были единственным источником пополнения рабочей силы в России. В этот период на рынок труда вышло небольшое по численности поколение демографической ямы 90-х годов, отмечает Солнцев.
- Численность занятых в возрасте 50–72 лет выросла на 30%, или на 4,5 млн человек (с 15,0 до 19,5 млн) за 2005–2017 годы. Во многом потому, что население России стареет и каждую «пятилетку» численность пожилых увеличивалась более чем на 2 млн.
- Больше всего (3,4 млн) прироста пришлось на беловоротничковые профессии, в том числе 2,3 млн человек — на профессии руководителей и специалистов.
- Одновременно с ростом занятости граждан старшего возраста росла молодежная безработица. Причем особенно сильно сократилась занятость среди молодых 15–29 лет. Но конфликт между молодыми и пожилыми невозможен, поскольку эти группы занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами, подчеркивают эксперты.
- В последние два–три года снижение занятости началось и у пожилых.
Пожилые вынуждены занимать невостребованные места
Как правило, старшие поколения вынуждены занимать рабочие места, на которые не идут молодые. Рабочих старше 50 лет с низкой квалификацией стало на 0,4 млн больше одновременно со снижением числа занятых моложе 50 лет на 1,1 млн человек за 2005–2015 годы.
«Предприятия готовы нанимать пожилых либо гардеробщиками, либо консьержами, — на работу не требующую физической активности и особых знаний и умений. Также высокие шансы на занятость у инженеров бывших советских НИИ и руководителей на высоких ступенях в должностной иерархии», — подчеркивает Солнцев.
Но в целом положение пожилых на рынке труда в последние годы непрерывно улучшалось. Сейчас менее трети работников преклонного возраста (старше 60 лет) занимаются низкоквалифицированным трудом. Еще десять лет назад их доля достигала половины, отмечается в докладе ВШЭ.