Эксперты констатировали деградацию занятости пожилых мужчин

Из-за проблем на рынке труда особенно «пострадали» мужчины старше 50 лет. Они вынуждены устраиваться на низкоквалифицированные места и заниматься традиционно «женской» работой в торговле и сфере услуг

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Ухудшение качества занятости стало проблемой прежде всего для мужчин старшего возраста, сходятся в оценках эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС.

Эксперты оценили шансы на занятость работников старших возрастов с разным уровнем образования. Как подтвердили оба исследования, с которыми ознакомился РБК, в наилучшем положении на рынке труда оказались пожилые, с одной стороны, с высшим образованием, а с другой стороны, — с минимальным. Приток трудовых мигрантов из ближнего зарубежья совершенно не влияет на шансы на трудоустройство предпенсионеров.

Шансы женщин выше

Положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается. Причем за последние десять лет гендерные различия только усилились.

Шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования.