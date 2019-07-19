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В Совфеде решили определить понятие «интернет-преступление»
Фото: John Taggart / Bloomberg

Предложение дать определение понятию «интернет-преступление», выдвинутое уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, заслуживает внимания Совета Федерации. К такому выводу пришел комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сообщает ТАСС.

«В докладе [Москальковой] высказано заслуживающее внимания предложение об определении понятия преступления в интернет-пространстве (интернет-преступления)», — цитирует агентство заключение профильного комитета Совфеда.

Кроме того, поддержку сенаторов профильного комитета заслужило еще одно предложение омбудсмена — предложение усовершенствовать правовое регулирование работы различных мессенджеров. Сенаторы обратили внимание на то, что большинством таких программ владеют коммерческие компании, из-за чего возможности влиять на их работу у правительственных органов «объективно ограничены».

Предложение дать определение понятию интернет-преступление было выдвинуто (*.pdf) в докладе уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой за 2018 год. Необходимость проработать понятие интернет преступление она обосновывает тем, что это позволит избежать «необоснованного усечения права на свободу слова» и необоснованного привлечения к уголовной и административной ответственности, какими являются многие из открытых в последние годы в России дела «за репосты» в социальных сетях.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: Татьяна Москалькова, Совет Федерации, преступление, Интернет
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