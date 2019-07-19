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Би-би-си узнала о задержании владевшего криптовалютной биржей россиянина
Причины задержания Дмитрия Васильева пока не ясны. Заработавшая в 2017 году Wex считается преемницей старейшей российской криптобиржи BTC-e, рухнувшей после ареста в Греции по запросу США россиянина Александра Винника
Фото: Tony Gentile / Reuters

Правоохранительные органы Италии задержали гражданина России Дмитрия Васильева, руководившего ранее криптовалютной биржей Wex. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на знакомых Васильева и вкладчиков биржи.

Причины задержания россиянина не называются, в финансовой полиции Италии Би-би-си заявили, что не раскрывают информацию о задержании подозреваемых.

РБК направил запрос в посольство России в Италии.

Сам Васильев ранее заявлял, что с 2018 года не имеет никакого отношения к Wex. В 2019 году сообщалось, что в Казахстане он объявлен в розыск.

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Биржа Wex заработала осенью 2017 года как правопреемник старейшей российской площадки по торговле криптовалютами BTC-e, рухнувшей в июле 2017 года после ареста в Греции по запросу США россиянина Александра Винника. К концу 2017 года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, но к лету 2018-го обороты упали до $20 млн.

В конце 2018 года Верховный суд Греции постановил экстрадировать Винника во Францию, где россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве, однако выдача пока не состоялась и россиянин по-прежнему остается в греческой тюрьме. Экстрадиции Винника также добиваются США, где россиянина подозревают в мошенничестве на $4 млрд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: криптовалютная биржа, Италия
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