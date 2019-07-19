Би-би-си узнала о задержании владевшего криптовалютной биржей россиянина

Причины задержания Дмитрия Васильева пока не ясны. Заработавшая в 2017 году Wex считается преемницей старейшей российской криптобиржи BTC-e, рухнувшей после ареста в Греции по запросу США россиянина Александра Винника

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Правоохранительные органы Италии задержали гражданина России Дмитрия Васильева, руководившего ранее криптовалютной биржей Wex. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на знакомых Васильева и вкладчиков биржи.

Причины задержания россиянина не называются, в финансовой полиции Италии Би-би-си заявили, что не раскрывают информацию о задержании подозреваемых.

РБК направил запрос в посольство России в Италии.

Сам Васильев ранее заявлял, что с 2018 года не имеет никакого отношения к Wex. В 2019 году сообщалось, что в Казахстане он объявлен в розыск.