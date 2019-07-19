СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево

Причиной задымления, из-за которого эвакуировали пассажиров лайнера Nordwind, стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. Признаков отравления у пассажиров не обнаружили

Фото: СК РФ / ТАСС

Следственный комитет установил предварительную причину инцидента, который закончился экстренной эвакуацией пассажиров лайнера Boeing 737 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РБК в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. При эвакуации пострадали восемь человек.

«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что следов возгорания и пожара на борту самолета специалисты не обнаружили. «У обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось», — отметили в ведомстве. Следователи высоко оценили действия экипажа в сложившейся обстановке, назвав их «слаженными и умелыми». Проверка обстоятельств случившегося продолжается.

Инцидент с Boeing 737 авиакомпании Nordwind произошел в районе 01:00 в аэропорту Шереметьево. Лайнер готовился к выполнению рейса в Ереван и уже начал разгон, когда экипажу поступил сигнал о запахе гари в салоне. Самолет прекратил взлет, пассажиров экстренно эвакуировали по надувным трапам. При этом пострадали восемь человек, двое были госпитализированы.