СМИ опубликовали видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево

СМИ опубликовали видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео эвакуации пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось, причиной стал сигнал о задымлении.

На кадрах видно, как пассажиры стоят возле лайнера, у которого установлены трапы для эвакуации. По данным авиакомпании «Северный ветер», в пассажирском салоне появился посторонний запах.

«Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам», — отмечается в сообщении.

В авиакомпании отметили, что резервный рейс должен был отправиться в 04:40 мск. Багаж и личные вещи пассажиров также сняли с самолета.