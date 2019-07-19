В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

Ежемесячный оборот задержанных достигал 100 млн руб. За свои услуги члены группы брали 14% от обналичиваемой суммы

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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову.

«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — сказала она.

По версии следствия, схема выглядела так: группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства юрлиц и физлиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. За свои услуги члены группы брали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.

Против них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.