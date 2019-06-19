В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,02 -0,30 EUR Бирж. 71,70 -0,46 Brent 62,45 +1,26% USD Нал. 64,69 63,59 EUR Нал. 72,41 71,23 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1197 -0,0019 BTC/USD Бирж. 9 176,76 +82,25 IMOEX 2 761,69 +1,00% RTSI 1 359,23 +1,37% DJIA 26 465,54 +1,35% Nasdaq 7 953,88 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 18 июн, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 18 июн, 12:31
В Крыму появилась туристическая полиция Общество, 09:26 Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 Общество, 09:25 «Известия» узнали о планах сделать задания на ЕГЭ индивидуальными Общество, 09:22 Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за лихорадки в Бразилии Общество, 09:19 Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России Политика, 09:18 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 09:12 В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб. Общество, 09:00 Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Общество, 08:49 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 08:42 Закрыто для бедных: как Европе побороть туристическую чуму — Bloomberg Pro, 08:41 Суд оштрафовал «Сочинский дельфинарий» по делу о «китовой тюрьме» Общество, 08:38 Один человек погиб и трое получили ножевые ранения в драке в Москве Общество, 08:29 Мишель Платини перечислил возникшие у следователей вопросы к нему Спорт, 08:14 Минобороны решило изменить правила присвоения звания старшего лейтенанта Общество, 08:05
Общество ,  
0 
В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб.

Сотрудники полиции в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины возрасте от 34 до 47 лет.

В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд в отношении одного из задержанных избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Москва, подпольные банкиры, незаконное обналичивание денежных средств
Материалы по теме
В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб.
Общество
В Москве задержали подпольных банкиров за обналичивание 730 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter