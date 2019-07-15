СК назвал причиной возвращения рейса «Победы» в Казань задымление салона

По предварительным данным, у лайнера могли возникнуть проблемы с левым двигателем. Ранее представитель «Победы» сообщил, что в один из двигателей после взлета попала птица

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс вечером в понедельник из Казани в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне и возможных неполадок в левом двигателе. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении сказано, что лайнер вернулся в аэропорт Казани в 21:25 мск. Возврат произошел примерно через полчаса после взлета (согласно онлайн-табло аэропорта Казани рейс ДР-548 «Победы» в Санкт-Петербург вылетел в 20:55 мск).

Пострадавших нет, на место выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК, уточняется в сообщении. Всего, по данным ведомства, на борту самолета были 185 пассажиров и шесть членов экипажа

В пресс-службе «Победы» ранее РБК сообщили, что в один из двигателей попала птица. Однако перевозчик уточнил, что речь шла о правом двигателе. «Предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет никаких повреждений не получил. Ждем итогового заключения комиссии», — сказал собеседник агентства.