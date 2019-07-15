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Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
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СК назвал причиной возвращения рейса «Победы» в Казань задымление салона
По предварительным данным, у лайнера могли возникнуть проблемы с левым двигателем. Ранее представитель «Победы» сообщил, что в один из двигателей после взлета попала птица
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс вечером в понедельник из Казани в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в салоне и возможных неполадок в левом двигателе. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении сказано, что лайнер вернулся в аэропорт Казани в 21:25 мск. Возврат произошел примерно через полчаса после взлета (согласно онлайн-табло аэропорта Казани рейс ДР-548 «Победы» в Санкт-Петербург вылетел в 20:55 мск).

Общество
Самолет «Победы» вернулся в Казань после взлета из-за птицы в двигателе

Пострадавших нет, на место выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК, уточняется в сообщении. Всего, по данным ведомства, на борту самолета были 185 пассажиров и шесть членов экипажа

В пресс-службе «Победы» ранее РБК сообщили, что в один из двигателей попала птица. Однако перевозчик уточнил, что речь шла о правом двигателе. «Предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет никаких повреждений не получил. Ждем итогового заключения комиссии», — сказал собеседник агентства.

Комментируя сообщения о запахе гари в салоне, представитель «Победы» сообщил, что техническая комиссия подтвердила, что запах гари на борту был из-за птицы. «[Запах] передается по системе кондиционирования», — объяснил представитель перевозчика. «Мы неоднократно сообщали Росавиации о серьезной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения. Однако до сих пор никаких мер не принято», — добавил представитель пресс-службы «Победы».

Онлайн-табло аэропорта Казани показывает фактическое время вылета рейса 23:00 мск.

Авторы: Мария Бондаренко, Любовь Порываева
Теги: «Победа», Казань, Самолет
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