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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Министр просвещения заявил о смене приоритетов у школьников

Министр просвещения Кравцов заявил о смене приоритетов у школьников
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Кравцов отметил, что за пять лет количество неуспевающих в школах сократилось с 25% до 15% и призвал более эффективно работать с трудными подростками

Министр просвещения заявил о смене приоритетов у школьников
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Раньше все хотели быть юристами и экономистами, но сейчас в лидерах при поступлении в вуз направления информационных технологий, педагогика и другие. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу РБК на Петербургском экономическом форуме.

«Мы видим, что тенденции меняются, информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление, нас это тоже очень радует. Поэтому приоритеты меняются», — сказал Кравцов. По его словам, этого удалось достичь за счет комплексных мер, в том числе за счет профориентации и информационной работы.

Что касается колледжей, то при поступлении в них школьники также чаще выбирают инженерные направления, машиностроение, строительную отрасль, а также медицинские и педагогические направления. Кравцов обратил внимание, что в этом году сдавать ЕГЭ по физике решили на 16% больше выпускников, а профильную математику выбрали на 10% больше.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

«Мы видим, что системная работа по профориентации, в рамках который мы, начиная с шестого класса, рассказываем школьникам о возможностях, которые есть в том или ином регионе, и в стране в целом, дают свой результат», — указал Кравцов.

По мнению министра, в будущем для развития образования необходимо более эффективно работать с трудными подростками, с детьми, которые не успевают в обучении. Кравцов отметил, что за пять лет количество неуспевающих в школах сократилось с 25% до 15%. Важно поддерживать тех, кто испытывает трудности в общении, чтобы школьники изучали все предметы на хорошем уровне, а не только те, которые выходят на основной или единый государственный экзамен, сказал Кравцов.

Согласно представленным 19 июня Рособрнадзором данным, средний балл ЕГЭ по физике среди тех, кто сдавал предмет в основные дни, снизился по сравнению с прошлым годом: с 63,21 до 61,79 балла. В ведомстве считают, что это связано с увеличением общего количества участников, в том числе за счет разного уровня подготовки обучающихся. В 2025 году ЕГЭ по физике сдали на 13 тыс. человек, или на 16% больше, чем в прошлом году. Всего в нем приняли участие более 94 тыс. человек.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева, Елена Спиридонова
инженеры школьники Колледжи Минпросвещения поступление Сергей Кравцов
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Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
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