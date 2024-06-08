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В Башкирии торнадо снесло железобетонные столбы

Торнадо в Башкирии в течение десяти минут сорвал обшивку и информационный стенд на заправке, повредил линии электропередачи, два автомобиля и дорожные знаки, сообщили в МЧС. Никто из людей не пострадал

Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии зафиксировали торнадо, сообщили в местном МЧС. Он произошел в Абзелиловском районе, недалеко от села Целинный. Эта часть региона располагается на границе с Челябинской областью, в которой также произошел смерч.

В результате было снесено восемь железобетонных столбов, сорвалась обшивка и информационный стенд на заправке, также были повреждены линии электропередачи, два автомобиля, дорожные знаки.

Все это произошло за десять минут воздушного вихря, рассказали в МЧС. Из людей никто не пострадал.

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Районное издание «Абзелил» сообщило, что смерч был настолько мощным, что сносил крыши домов и ломал железобетонные опоры ЛЭП. По подсчетам издания, всего было повалено 24 опоры на ВЛ 10 кВ и пять опор на ВЛ 35 кВ, не считая накренившихся опор и обрывов проводов в пролетах.

Специалисты смогли по резервным схемам восстановить энергоснабжение подавляющего большинства потребителей уже через 40 минут. На месте торнадо в аварийно-восстановительных работах задействовано пять бригад общей численностью 34 человека и девять единиц специальной техники.

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик говорил, что в Челябинской области в течение шести часов должны восстановить электроснабжение поселков, которые остались без света из-за торнадо.

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала челябинскому изданию 74.ru, что смерчи уже бывали в Челябинской области. По ее словам, обычно смерч возникает во время сильных осадков и кучевой облачности.

4 июня в Приморье произошел огненный смерч, в регионе его зафиксировали впервые. «Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер», — рассказывала пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

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Георгий Смирнов
Башкирия торнадо МЧС
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