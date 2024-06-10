В ДНР при тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Три сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара из-за взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за попадания взрывоопасного предмета», — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС самостоятельно добрались в больницу, добавили в ведомстве. Медики отправили их лечиться амбулаторно.

В конце мая четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона на Горловку в ДНР. Они тушили пожар в частном доме, куда попал взрывоопасный предмет, и в это время город повторно подвергся атаке.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.