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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР при тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Три сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара из-за взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за попадания взрывоопасного предмета», — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС самостоятельно добрались в больницу, добавили в ведомстве. Медики отправили их лечиться амбулаторно.

При атаке дрона на Горловку пострадали четыре сотрудника МЧС
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В конце мая четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона на Горловку в ДНР. Они тушили пожар в частном доме, куда попал взрывоопасный предмет, и в это время город повторно подвергся атаке.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

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Теги
МЧС ДНР пострадавшие

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