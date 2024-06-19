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Общество ,  
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В Москве задержали завладевших более чем 60 квартирами «черных риелторов»

В 2010–2024 годах трое организаторов группировки разработали и реализовали преступную схему завладения квартирами. В результате был нанесен имущественный вред на сумму свыше 250 млн руб.

В Москве задержали завладевших более чем 60 квартирами «черных риелторов»
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Сотрудники Следственного комитета совместно с сотрудниками МВД и УФСБ задержали организаторов и участников преступной группы, которая незаконно приобрела право собственности более чем на 60 квартир в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Был нанесен имущественный вред на сумму свыше 250 млн руб.

По версии следствия, в 2010–2024 годах трое организаторов с привлечением сотрудников правоохранительных органов и работников иных учреждений разработали и реализовали преступную схему завладения квартирами.

Подозреваемые получили информацию о личности умерших граждан, у которых были в пользовании и владении квартиры в Москве. Соучастники предоставляли фальсифицированные документы в органы исполнительной власти, суды и нотариат.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

После этого путем обмана работников департамента городского имущества Москвы заключались договоры передачи жилых помещений физическим лицам, подконтрольным соучастникам. Документы позволили оформить квартиры в собственность.

СК по Москве возбудил уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК) и легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 УК).

В столичный СК доставили более 40 лиц. Их проверяют на причастность к указанным преступлениям.

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Фото:СК России по городу Москве

В конце мая Мосгорсуд вынес приговор пяти членам преступной группы «черных риелторов», которые в 2017–2019 годах убивали пенсионеров в Москве. Преступники заключали с пожилыми людьми договоры ренты с пожизненным иждивением, а затем подсыпали им в еду лекарства. В результате потерпевшие умирали, а все их имущество переходило в собственность компании, в которой работали «черные риелторы».

Их признали виновными в убийстве восьми пенсионеров и в одном покушении, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Одного из участников преступной группы приговорили к пожизненному заключению, а еще четверых — к лишению свободы сроком от десяти до 24 лет в колонии строгого режима.

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Теги
Георгий Смирнов
черные риелторы Следственный комитет Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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