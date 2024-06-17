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Общество ,  
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Следователи задержали подозреваемого в убийстве на юге Москвы

Фото: СК России по городу Москве
Фото: СК России по городу Москве

Оперативники задержали в Москве подозреваемого в убийстве одного и покушении на убийство двух мужчин, сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Им оказался уроженец Ростовской области 1961 года рождения», — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что вскоре мужчину доставят на допрос.

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Фото:moscowproc / Telegram

По версии следствия, 17 июня подозреваемый забежал в квартиру дома на улице Бутлерова (недалеко от станции метро «Беляево»), где находились четверо мужчин. У них завязалась словесная перепалка, и злоумышленник нанес двоим удары ножом. После он напал на еще одного знакомого, который жил в другой квартире в том же доме. Пострадавший скончался на месте.

Следователи завели дело об убийстве и покушении на убийство двух и более людей — ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

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Теги
Москва убийство покушение на убийство задержание Следственный комитет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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