Москвичам порекомендовали сменить машины на метро из-за ливня

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы предупредил жителей столицы о сильном дожде, который продлится весь день, и порекомендовал использовать для поездок метро. Об этом сообщил транспортный комплекс города.

«Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций», — указано в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в столице днем в понедельник ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В некоторых районах возможен град.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале, что в ночь с 16 на 17 июня 2024 года в Новой Москве за ночь выпало более трети от месячной нормы осадков. В течение дня ожидается еще до 13 мм осадков.

13 июня 2024 года департамент транспорта мэрии столицы сообщил о начале сильного ливня в Москве, в ведомстве тогда также рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро и предупредили, что из-за непогоды возможны задержки в движении общественного транспорта.