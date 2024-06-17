Участок шоссе на юго-западе Москвы перекрыли из-за ливня

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На юго-западе Москвы временно перекрыли движение по участку Боровского шоссе из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в телеграм-канале.

Боровское шоссе расположено между районами Новопеределкино и Солнцево.

«В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение на участке Боровского шоссе в районе дома 13 (в сторону центра и области)», — говорится в сообщении.

По той же причине было перекрыто движение на участке улицы Адмирала Корнилова, в районе дома № 66. Улица находится недалеко от Боровского шоссе.

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Накануне московское управление МЧС предупредило, что 17 июня в городе ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что до конца дня в столице возможны ветер со скоростью до 17 м/с, дождь, в отдельных районах города — гроза, град.

Кроме того, главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала о «тропических ночах», которые ожидаются в Москве в ночь с 17 на 18 июня. Температура составит плюс 17–19 градусов.