«Добрый совет по перераспределению» наследницы из Австрии раздал €25 млн

Марлен Энгельхорн инициировала создание «Доброго совета» из 50 граждан, чтобы перераспределить часть своего состояния, унаследованного от бабушки, — €25 млн. Ее бабушка — вдова правнука основателя концерна BASF

Марлен Энгельхорн (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Наследница вдовы правнука основателя немецкого химического концерна BASF Фридриха Энгельхорна, 32-летняя австрийка Марлен Энгельхорн, раздаст часть своего состояния, €25 млн, 77 организациям, пишет газета Kurier.

Бабушка Марлен, Траудль Энгельхорн-Векьятто, унаследовала от своего мужа часть акций BASF, в 2022 году Forbes оценивал состояние Энгельхорн-Векьятто и ее семьи в $4,2 млрд. Осенью 2022-го она умерла в Швейцарии.

В январе этого года наследница инициировала создание «Доброго совета по перераспределению», в который вошли 50 граждан — их отобрали на основе репрезентативной выборки по возрасту, полу и благосостоянию, независимо от гражданства. Они и должны были решить, куда потратить €25 млн.

Крупнейшим получателем денег из наследства Энгельхорн, как решил совет, станет организация в сфере защиты природы Naturschutzbund Österreich, ей перечислят более €1,6 млн. Еще €1,59 млн получит организация Neunerhaus, помогающая бездомным. Более чем по €1 млн достанется левому аналитическому центру Momentum Institute и антиглобалистской организации Attac.

Энгельхорн еще в 2021 году объявила, что хочет перераспределить 90% своего наследства от бабушки. «На мой взгляд, это не вопрос желания, а скорее вопрос справедливости. Я ничего не сделал для этого наследства. Это чистая удача в лотерее рождения и чистая случайность», — говорила она в интервью газете

Der Standard. 29-летняя девушка также предлагала ввести налог для богатых наследников.