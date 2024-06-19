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Общество ,  
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«Добрый совет по перераспределению» наследницы из Австрии раздал €25 млн

Наследница основателей концерна BASF раздала €25 млн от бабушки 77 организациям
Марлен Энгельхорн инициировала создание «Доброго совета» из 50 граждан, чтобы перераспределить часть своего состояния, унаследованного от бабушки, — €25 млн. Ее бабушка — вдова правнука основателя концерна BASF
Марлен Энгельхорн
Марлен Энгельхорн (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Наследница вдовы правнука основателя немецкого химического концерна BASF Фридриха Энгельхорна, 32-летняя австрийка Марлен Энгельхорн, раздаст часть своего состояния, €25 млн, 77 организациям, пишет газета Kurier.

Бабушка Марлен, Траудль Энгельхорн-Векьятто, унаследовала от своего мужа часть акций BASF, в 2022 году Forbes оценивал состояние Энгельхорн-Векьятто и ее семьи в $4,2 млрд. Осенью 2022-го она умерла в Швейцарии.

В январе этого года наследница инициировала создание «Доброго совета по перераспределению», в который вошли 50 граждан — их отобрали на основе репрезентативной выборки по возрасту, полу и благосостоянию, независимо от гражданства. Они и должны были решить, куда потратить €25 млн.

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Крупнейшим получателем денег из наследства Энгельхорн, как решил совет, станет организация в сфере защиты природы Naturschutzbund Österreich, ей перечислят более €1,6 млн. Еще €1,59 млн получит организация Neunerhaus, помогающая бездомным. Более чем по €1 млн достанется левому аналитическому центру Momentum Institute и антиглобалистской организации Attac.

Энгельхорн еще в 2021 году объявила, что хочет перераспределить 90% своего наследства от бабушки. «На мой взгляд, это не вопрос желания, а скорее вопрос справедливости. Я ничего не сделал для этого наследства. Это чистая удача в лотерее рождения и чистая случайность», — говорила она в интервью газете
Der Standard. 29-летняя девушка также предлагала ввести налог для богатых наследников.

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Теги
Елена Чернышова
наследник Австрия благотворительность

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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