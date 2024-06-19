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Общество ,  
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Сторонников ЕГЭ на Урале и Дальнем Востоке оказалось больше, чем в Москве

Каждый пятый житель Урала и Дальнего Востока предпочел бы сохранить ЕГЭ, меньше всего сторонников экзамена на Кавказе — 6%. Путин признавал наличие у экзамена недостатков, но отмечал, что тот помогает абитуриентам «с периферии»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Большинство россиян (72%) поддерживают возможную отмену ЕГЭ и возвращение традиционного формата сдачи экзаменов, еще 13% против, а 15% затруднились ответить, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

Больше всего противников отмены ЕГЭ среди жителей Дальневосточного и Уральского округов (21 и 19%). Абитуриенты из этих регионов чаще остальных уезжают на учебу в другие субъекты страны. В Москве, Санкт-Петербурге и всем Центральном федеральном округе против отмены высказались по 14% опрошенных, тогда как в Южной и Северо-Кавказском федеральном округе не захотели отказываться от ЕГЭ только 6%.

Исследование проведено методом опроса в начале июня во всех округах России среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Мужчины чаще женщин выступают за отмену ЕГЭ (74 против 69%), россияне с детьми чаще бездетных (77 против 69%). Кроме того, предпочитающих традиционные экзамены больше среди россиян с зарплатами от 100 тыс. руб. в месяц (80%).

Мужчины высказывались за инициативу депутатов чаще женщин (74 и 69% соответственно). Россияне, имеющие детей, — чаще бездетных (77 и 69%). Больше всего же сторонников возвращения к традиционной форме аттестации — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей (80%).

Рособрнадзор опроверг дополнительные баллы на ЕГЭ за цитаты Путина
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В начале июня в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, авторами выступили депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Они предложили вернуть традиционные государственные экзамены.

Отмена ЕГЭ не поможет школьникам, считает президент Владимир Путин. Он признавал наличие у экзамена отрицательных сторон и необходимость совершенствовать систему, но отмечал: «С другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть».

«У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — говорил глава РАН Геннадий Красников.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЕГЭ Дальний Восток Урал

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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