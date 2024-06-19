Сторонников ЕГЭ на Урале и Дальнем Востоке оказалось больше, чем в Москве
Большинство россиян (72%) поддерживают возможную отмену ЕГЭ и возвращение традиционного формата сдачи экзаменов, еще 13% против, а 15% затруднились ответить, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).
Больше всего противников отмены ЕГЭ среди жителей Дальневосточного и Уральского округов (21 и 19%). Абитуриенты из этих регионов чаще остальных уезжают на учебу в другие субъекты страны. В Москве, Санкт-Петербурге и всем Центральном федеральном округе против отмены высказались по 14% опрошенных, тогда как в Южной и Северо-Кавказском федеральном округе не захотели отказываться от ЕГЭ только 6%.
Исследование проведено методом опроса в начале июня во всех округах России среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Мужчины чаще женщин выступают за отмену ЕГЭ (74 против 69%), россияне с детьми чаще бездетных (77 против 69%). Кроме того, предпочитающих традиционные экзамены больше среди россиян с зарплатами от 100 тыс. руб. в месяц (80%).
Мужчины высказывались за инициативу депутатов чаще женщин (74 и 69% соответственно). Россияне, имеющие детей, — чаще бездетных (77 и 69%). Больше всего же сторонников возвращения к традиционной форме аттестации — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей (80%).
В начале июня в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ, авторами выступили депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Они предложили вернуть традиционные государственные экзамены.
Отмена ЕГЭ не поможет школьникам, считает президент Владимир Путин. Он признавал наличие у экзамена отрицательных сторон и необходимость совершенствовать систему, но отмечал: «С другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть».
«У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — говорил глава РАН Геннадий Красников.
Упал — поднялся.
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