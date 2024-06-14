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Общество ,  
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Рособрнадзор опроверг дополнительные баллы на ЕГЭ за цитаты Путина

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Упоминание президента Владимира Путина в сочинении по русскому языку в рамках ЕГЭ не поднимает баллы за экзамен, сообщили «РИА Новости» в Рособрнадзоре.

Ранее телеграм-канал «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ» опубликовал сриншоты сообщений выпускников с результатами экзамена. Они рассказали, что получили полный или почти полный балл, когда по совету администратора канала использовали в сочинениях по русскому языку цитаты Путина.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», — сообщили в Рособрнадзоре. Там отметили, что выпускник может привести пример из жизненного, читательского или историко-культурного опыта — все они равноценны.

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Фото:Павел Колядин / ТАСС

В этом году школьники сдают ЕГЭ с 23 мая по 18 июня. На пересдачу экзаменов власти выделили две даты — 4 и 5 июля. Ранее пересдать ЕГЭ можно было лишь по двум обязательным предметам — русскому языку и базовой математике, если школьник не набрал минимальный балл для получения аттестата.

Во время послания Федеральному собранию в феврале Путин предложил дать возможность пересдать один из предметов по желанию ученика: не только если экзамен сдан на двойку, но и если результаты просто не удовлетворяют выпускника. После этого школьникам разрешили повторно написать экзамен по одному из предметов на выбор до окончания приемной кампании в вузах.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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