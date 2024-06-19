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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Генерал МВД раскрыл методы борьбы с поджигателями релейных шкафов

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Военная операция на Украине
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Эксклюзивы РБК
В ответ на рост диверсий на железной дороге в МВД сформировали мобильные группы по обследованию техобъектов, сообщил руководитель Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В транспортном управлении МВД в последние два года фиксируют «рост активности деструктивных сил, действующих в интересах иностранных государств», сообщил РБК руководитель Главного управления на транспорте, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин. Об этом, по его словам, свидетельствуют поджоги релейных шкафов и средств автоматизированного управления, расположенных вдоль железнодорожного пути.

«Ожидаемые последствия преступлений — это возникновение перебоев в движении транспорта и создание аварийных ситуаций», — сказал Калинкин.

По словам генерал-лейтенанта, география этих преступлений практически не связана с приграничной зоной ведения боевых действий, а алгоритм в основном идентичен. «Новым вызовом в этой ситуации для нас стала активность в медийном пространстве, задачи которой вовлечение граждан в преступную деятельность», — сказал Калинкин. По словам руководителя главка, провокаторы применяют различные формы мотивации для совершения подобных актов.

Как сообщил Калинкин, полиция проводит разъяснительную работу и создает мобильные объездные группы, которые за текущий период этого года обследовали уже около 240 тысяч объектов.

Руководитель управления отметил, что вмешательство в работу железной дороги угрожает безопасности пассажиров поездов и стратегически важных объектов. «Такие действия могут быть квалифицированы как особо тяжкое преступление, за которым последует соответствующее наказание», — сообщил Калинкин.

Так, в понедельник, 17 июня, Челябинский областной суд приговорил троих местных жителей к срокам от 11 до 11,5 года лишения свободы в колонии по делу о диверсии на Южно-Уральской железной дороге, сообщал РБК. В мае этого года они подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Супряк — Цемзавод Южно-Уральской железной дороги. Диверсию, которая, по данным следствия, проходила под контролем украинских спецслужб, вовремя остановили и она не привела к аварийным ситуациям.

В начале июня Верховный суд Татарстана вынес приговор двум подросткам и одному совершеннолетнему по делу о поджоге релейного шкафа светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская станция — Сидоровка» в Тукаевском районе республики. Взрослого подсудимого приговорили к 17 годам лишения свободы, а подростки получили по 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В начале июня в Москве Второй Западный окружной военный суд приговорил Кирилла Горькова и Евгения Заичкина из Подмосковья к 22 и 17 годам заключения в колонии строгого режима соответственно по обвинению в поджоге релейных шкафов на Киевском направлении Московской железной дороги и привлечении к этому несовершеннолетних. По версии следствия, они действовали по указанию украинских спецслужб и пытались «дестабилизировать ситуацию в регионе». За поджог одного шкафа им предложили 90 тыс. руб.

Общее число преступлений на транспорте в первом квартале снизилась на 17,3%, до 8114 преступлений, сообщил генерал-лейтенант Калинкин. В том числе почти на треть (до 2645) сократилось количество тяжких и особо тяжких составов. Общая раскрываемость преступлений по транспорту России составила 81,5%.

Больше всего преступлений на железной дороге

Почти 70% всех зарегистрированных преступлений совершено на железнодорожном транспорте (5519, 68%) — в основном они связаны с незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также экономической направленностью. Меньше преступлений регистрируется на воздушном (999, 12,3%) и водном транспорте (679, 8,4%).

На железнодорожном транспорте зарегистрировано 1019 преступлений, раскрываемость которых составила 86,7%. Практически половина из них — это преступления против собственности (414 краж, 17 мошенничеств, 15 грабежей, 4 разбоя).

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД транспорт железная дорога диверсия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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