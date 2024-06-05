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В России впервые вынесли приговор организаторам диверсий на путях

Заставлявшим подростков поджигать релейные шкафы диверсантам вынесли приговор
Двух жителей Подмосковья приговорили к 17 и 22 годам колонии строгого режима за поджоги релейных шкафов на железной дороге и привлечение к этому подростков. По версии обвинения, оба действовали по указанию украинских спецслужб
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил Кирилла Горькова и Евгения Заичкина из Подмосковья к 22 и 17 годам заключения в колонии строгого режима соответственно по обвинению в поджоге релейных шкафов на Киевском направлении Московской железной дороги и привлечении к этому несовершеннолетних, передает ТАСС. Агентство отмечает, что подобного рода уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Из материалов дела следует, что двух жителей подмосковного поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа сначала обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) из-за поджога нескольких релейных шкафов в начале апреля прошлого года. По версии следствия, они действовали по указанию украинских спецслужб и пытались «дестабилизировать ситуацию в регионе». За поджог одного шкафа им предложили 90 тыс. руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое подростков из Селятино и других близлежащих поселков. По итогам их допроса следствие вышло на двух ранее судимых мужчин, которые путем шантажа вынуждали школьников снимать происходящее на мобильный телефон и следить за окружающей обстановкой во время совершения поджогов.

Один из организаторов обещал выплатить по несколько тысяч рублей каждому подростку, говорится в показаниях одного из несовершеннолетних. Однако никто из них ничего не получил, а Заичкин и Горьков успели обналичить лишь небольшую часть обещанных заказчиком денег.

В итоге обвинение переквалифицировали с хулиганства на более тяжкие статьи: создание диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК), вовлечение несовершеннолетних в особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК) и прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ч. 2 ст. 281.2 УК). В отдельное производство выделены материалы дела в отношении неустановленных лиц, в том числе куратора диверсантов, который вел с ними переписку в мессенджере.

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Заичкина обвинили в поджоге одного релейного шкафа и участии в диверсионном сообществе, а Горькова — в организации трех поджогов в подмосковном Селятино, краже и привлечении несовершеннолетних для видеосъемок совершаемых преступлений, уточняет ТАСС. Кроме того, суд частично удовлетворил иск РЖД и взыскал с Горькова около 320 тыс. руб.

Оба подсудимых признали вину только в своих действиях, но отвергли обвинения в создании диверсионного сообщества, заявили их адвокаты. Защита обещала обжаловать приговор.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
диверсии диверсионная группа поджог Московская железная дорога Наро-Фоминск
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