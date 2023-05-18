Как выглядит лежащий на дне «Титаник». Фотогалерея

Фото: Atlantic Productions / Magellan Фото: Atlantic Productions / Magellan Фото: Atlantic Productions / Magellan

Ученые смогли составить цифровую 3D копию затонувшего в апреле 1912 года пассажирского лайнера «Титаник». Для этого американская компания Magellan Ltd, которая специализируется на картографировании морского дна, сделала 715 тыс. фотографий и видео. Они были сняты двумя глубоководными аппаратами в течение шестинедельной экспедиции.

В результате получился «цифровой близнец» океанского лайнера, который позволяет увидеть обломки лежащего на дне корабля с высоким уровнем детализации.